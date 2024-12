Empezó a correr a sus 60 años para combatir una enfermedad y hoy compite en las carreras más importantes

Desde la cima del cerro, con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado, Marta contempla el paisaje de Salta, su ciudad, donde todos los días recorre las bardas para entrenar para Trail Running. “Es una felicidad inexplicable. Este deporte me hace sentir como si fuese una niña de nuevo”, dice. Para ella, cada kilómetro recorrido es una victoria frente a la diabetes, la enfermedad que la impulsó a correr, y una confirmación de que la edad es solo un número.

Marta Morales nació en Capital Federal, en Buenos Aires, y de pequeña se fue a vivir a Salta, una ciudad que en el futuro sería el escenario de sus conquistas deportivas.

Durante gran parte de su vida, se dedicó a la docencia. Fue profesora de arte, música y folclore, y más tarde asumió la dirección de una escuela. La vida laboral la llevó a dejar de lado su pasión por el deporte. “Prácticamente, abandoné totalmente la parte deportiva”.

Todo cambió en 2018, cuando llegó la jubilación y, con ella, el diagnóstico de diabetes. “Me dijeron que si no me cuidaba, iban a tener que darme insulina”, señaló la docente. Fue cuando tomó una decisión: cuidar su salud a través de la nutrición y la actividad física.

Marta entrena todos los días en Salta. Foto: Gentileza.

Marta incursionó en el ejercicio. Practicó funcional y musculación, pero sintió que necesitaba más. Fue entonces cuando descubrió el trail running (correr en la montaña) un deporte que combina la pasión por la naturaleza con el desafío físico. «A mí siempre me gustó la naturaleza y esta disciplina tenía eso”, explicó.

Empezó con carreras cortas de 5 kilómetros, que en sus primeras experiencias le parecieron eternas. Pero aseguró que con el tiempo comenzó a progresar.

“Durante este tiempo mejoró totalmente mi salud”, contó orgullosa. «Los médicos se sorprendían de lo baja que tenía la glucosa y me decían que era justamente por la actividad física», indicó.

Corre en paisajes indescriptibles. Foto. Gentileza.

Lo que inició como una forma de cuidar su salud pronto se convirtió en una pasión. “Es una felicidad inexplicable”, dijo Marta recordando la emoción de llegar a la cima de un cerro después de tanto esfuerzo. “Subís con las lágrimas en los ojos, y decís ‘qué hermoso estar acá’”, relató.

Esa pasión por el deporte la llevó a participar de más competencias. En 2022, decidió anotarse en una de las competencias más desafiantes de su carrera deportiva y aunque no logró completar la prueba, la experiencia no la desanimó.

“Me sentí tan mal, dije ‘esto no me va a vencer’ y decidí que mi revancha sería en 2024”, contó con firmeza. Así fue que este año salió tercera en su categoría. “A veces, Dios te premia con un plus”, expresó.

Marta Morales obtuvo el 3er puesto. Foto: Gentileza.

Ella dice que es un plus porque no corre para llegar al podio. «Yo siempre voy con el objetivo de terminar la carrera, no importa en qué tiempo y si hago podio o no hago podio, yo corro porque me apasiona», manifestó.

Hoy, Marta entrena con un profesor a distancia con el propósito de participar en la Patagonia Run, una de las competencias más exigentes del país que se realiza en San Martín de los Andes.

A sus 63 años, no se pone límites. Se acostumbró tanto a su rutina deportiva que un día sin entrenar la hace sentir incompleta: “Si no entreno, aunque sea 10 minutos, me falta algo. Es como una adicción positiva”. Además, el placer que siente al correr es inexplicable. «Me hace sentir como si fuese una niña porque corro como cuando era pequeña», expresó con emoción.

A sus 63 años, Marta, que inició en el trail running para mejorar su salud, encontró una verdadera pasión en la que cada día que corre se convierte en una batalla ganada.