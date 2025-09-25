Historia local: la emblemática Tucumán de General Roca

La historia urbana de General Roca, en el corazón del Alto Valle rionegrino, se plasma en la emblemática calle Tucumán, cuyo recorrido es un fiel reflejo del paso del tiempo y de la evolución de esta ciudad que hoy supera los 120.000 habitantes. Desde sus orígenes modestos como un pequeño pueblo que comenzó a crecer tras la reconstrucción ordenada luego de la devastadora inundación de 1899, General Roca ha ido dejando atrás su imagen de población rural para erigirse como una ciudad vigorosa y con una identidad propia, marcada por sus edificios, sus comercios y la vida cotidiana de su gente.

Vista de la Avenida Centenario (hoy Roca) y la calle Tucumán c. 1935 (foto Archivo RIO NEGRO)

Un testimonio literario de 1967 recordaba a la calle Tucumán como una arteria donde conviven los contrastes: los robustos edificios modernos junto a viejos caserones que resguardan nostalgias de tiempos pasados; nuevas vidrieras iluminadas comparten espacio con los almacenes tradicionales de «ramos generales», aún evocadores de recuerdos infantiles, como «La Iberoamericana».

La calle Tucumán ha sido, desde siempre, la vía más transitada y representativa de General Roca, reflejo directo de su situación económica. A lo largo del tiempo, ha mostrado tanto destellos de prosperidad como señales de crisis. Por ejemplo, en el año 2000, una crónica describía cómo los comercios cerraban mientras otros locales emprendían reformas y edificaban infraestructuras nuevas, como el edificio de varios pisos del tradicional Jockey Club, o el lugar hoy ocupado por el Banco Francés, antiguo comercio de Benito Kaspin, ubicados en su intersección con la calle Sarmiento.

El cruce de Tucumán con Avenida Roca -esta última la primera calle nombrada como tal en mayo de 1923 naciendo con el nombre de «calle Centenario»- se alza como epicentro de encuentros y manifestaciones, un espacio público cargado de memoria y vida donde la ciudadanía celebra, protesta y se reúne. La calle Tucumán, la Gran Vía de General Roca, es el escenario donde se despliega la historia social y económica de una ciudad que ha visto crecer su clase media, sus glorias y sus dificultades, aunque también la pérdida paulatina de algunos vestigios de su memoria urbana.

Este proceso de crecimiento y transformación de General Roca, que pasó de un fuerte militar y asentamiento agrícola a ser un núcleo urbano consolidado con instituciones culturales como la Biblioteca Popular Julio Argentino Roca (fundada en 1936) y el Museo Regional Lorenzo Vintter (1949), se refleja vivamente en sus calles. La modernización no ha borrado por completo la historia, pero impone un desafío constante para preservar el legado que otorga identidad a esta ciudad patagónica, única en su manera de conjugar pasado y presente en un espacio que es a la vez hogar y escenario de vida cotidiana.

La misma esquina, Tucumán y avenida Roca, en la actualidad (Foto: Juan Thomes)

Roca, con su historia de reconstrucción y crecimiento, sus inmigrantes europeos que sembraron las bases de una cultura frutícola pujante y sus calles cargadas de anécdotas, sigue escribiendo su historia. La calle Tucumán es testigo insoslayable de ese devenir urbano y social. Esta arteria emblemática es mucho más que tránsito y comercio; es un símbolo vivo de la memoria de una ciudad que avanza sin olvidar sus raíces.

Esta crónica invita a recorrer esa historia con los ojos atentos al presente y al pasado, entendiendo la calle Tucumán como el alma misma de General Roca, un espacio donde la memoria colectiva y el progreso dialogan día a día para definir la fisonomía de una ciudad que no deja de crecer ni de soñar.