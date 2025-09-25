75 velitas para el Museo Vintter de Roca: celebran al espacio histórico que unió a la región

105 firmas acompañaron al acta de apertura del Museo Vintter, un día como hoy, jueves 25 de septiembre, pero allá lejos en el tiempo, en 1950. “En General Roca, territorio nacional de Río Negro, en el Año del Libertador General San Martín, se da por inaugurada la instalación del Museo Regional, con la presencia de los miembros de su comisión directiva y asociados, autoridades y vecindario en general”, dice su propio registro histórico.

El tiempo pasó y finalmente llegó el 75° aniversario, que se conmemorará desde esta semana con una muestra alusiva, a partir del acto oficial que organizaron en la sede de calle Artigas y Buenos Aires. Ramiro Hernández, museólogo y docente de primaria, es el director que coordina las actividades, acompañado por el equipo de trabajo y la Comisión de Estudios Históricos local.

Foto: Gentileza.

Según el repaso y las reseñas elaboradas por la entidad, se sabe que el Museo nació ligado a la educación, porque fue un docente quien propuso fundarlo, junto a la redacción de cartillas explicativas, para dejar de depender del material pedagógico que llegaba desde Buenos Aires, para enseñar a las infancias patagónicas sobre su propia historia regional.

Manuel Arenaza fue este vecino, integrante del Centro de Magisterio «Sarmiento» y homenajeado también en el nombre de la Escuela 66 de J.J. Gómez, quien tuvo la iniciativa en 1942. Recién logró concretarla entre diciembre de 1949 y el 25 de septiembre de 1950, cuando la presentaron dentro de los festejos organizados por el mes aniversario roquense. Eso llevó a que también se la bautice con el nombre del general Lorenzo Vintter, considerado fundador de la ciudad.

Nutrido por el aporte de objetos y documentos de relevancia, testigos de los procesos vividos en tantos años, el patrimonio original del Museo se conformó entre 1950 y 1955, con 330 piezas en total, entre donaciones y préstamos. Lo simbólico de eso es que llegaron no sólo de manos de vecinos de Roca, sino también de Allen e incluso de Cipolletti.

Fernando Rajneri (fundador de Diario RÍO NEGRO), Lucinda Larrosa de Fernández Oro, las familias Muñoz de Cipolletti y Carro de Allen, estaban entre quienes aportaron, junto a hijos del coronel J.J. Gómez, Selva Lerner de Epifanio, Salvador Liguori, Armando y Francisco Bagliani, Dosolina Porro, Dominga viuda de Arias, Miguel Zapiola, José Adaro, Héctor Salgado, Leandro Isla, Liliana Rubina, Jorge Rohde, Justo Epifanio, Marta Samur, Ricardo Dvoskin, Salvador Arenaza, Honorio P. Cozzi, Rosa S. viuda de Gerli, Raquel Viterbori, Valentina Equiza Campos, entre otros.

1950: el docente García y Pablo F. Oreja en la puerta de sede del Museo, en la biblioteca Roca, sobre calle Sarmiento.

También el Ministerio de Guerra aportó armas de época, así como también llegaron piezas arqueológicas de la región patagónica gracias a Luis Salinas, Isabel Pereda y Elena Bengolea de Perrota. En el último tiempo les cedieron objetos del Museo San Miguel, de Stefenelli, que trasladó su colección para que siga a resguardo.

Institución perseverante si las hay, pasó por dos sedes antes de su actual ubicación: primero en salones de la Biblioteca Popular Roca sobre calle Sarmiento y luego por la antigua sede del Municipio sobre calle España 1640, hasta lograr un espacio estable y refuncionalizado desde 2010, en dependencias de lo que supo ser el ex Patronato de Menores.

El Patronato, habilitado en abril de 1939, contuvo a niños de todo Río Negro por orfandad o problemas familiares, ofreciendo asistencia y talleres de oficios. Foto: Museo Vintter.

1975, en el 25° aniversario, con el descubrimiento del retrato de Arenaza.

Y como todo en la historia debe encontrar la manera de adaptarse y reinventarse, con la llegada de la pandemia también encontraron la alternativa para seguir acompañando a los docentes: apostaron por la difusión en redes sociales, así como también por el compartir de imágenes y videos, para que el archivo de la ciudad pudiera seguir circulando.

Hoy una muestra permanente enfocada en los pueblos originarios, la ocupación por parte del Ejército, la importancia del ferrocarril, el riego y los canales, se combina mes a mes con temáticas en sintonía, por ejemplo, con el Día de los Museos o el cumpleaños roquense, además de espectáculos y el intercambio con especialistas e instituciones de la región y el país.

Contexto de época: cronología elaborada por el Museo sobre hechos importantes en la región.

***