Hizo su descargo la comerciante de Roca que agredió a trabajadores de prensa

A través de la fanpage de Facebook del supermercado, hizo su descargo esta tarde la comerciante de Roca que reaccionó con violencia contra la prensa el pasado jueves. Los incidentes se registraron en la vía pública, frente al local, cuando periodistas y camarógrafos cubrían un operativo de decomiso que involucró a la carnicería que funciona en su local, de manera tercerizada.

"Yo pedí amablemente y en persona a la señora Valeria Jubiler (sic) y al señor Félix Carrasco que no filmen el frente de mi local, que es ajeno al retiro de carne, ni a mí sin mí conocimiento", sostuvo la propietaria.

Sin embargo, según su versión, "los periodistas se rieron por mí forma de hablar y no se tomaron el tiempo para escucharme (...) En una nota de Canal 10 mostraron mí vehículo personal y mí vivienda. Me dejaron expuesta ante cualquier incidente. Yo les ofrecí que ingresen al local y no me escucharon. Desmiento públicamente su supuesto derecho a réplica, después del incidente nadie me llamó para brindar un espacio de descargo", acusó.

Sobre la infracción, este medio dio a conocer lo establecido por el área de Inspección General y Seguridad Alimentaria, a través del sitio web del municipio roquense. Allí indicaron que se constató el transporte de carne en un vehículo no apto, por lo que se secuestraron 160 kilos de carne.

"No era carne podrida ni en mal estado como informaron distintos medios, era de procedencia legítima", ratificó la vecina.

Por último, la mujer insistió en despegar a su comercio del manejo que hace de los productos quien le alquila el espacio para la carnicería sancionada.

"El sector de la carnicería es alquilado y cuenta con la habilitación correspondiente", recalcó.

"Yo soy una trabajadora, pago mis impuestos, tengo que velar por mis hijos y mí familia (...) Agradezco a los vecinos y vecinas de Roca que me brindan su apoyo en esta situación, ya qué saben el tipo de persona trabajadora y lo que me esfuerzo en sacar adelante mí negocio", sostuvo.

Y concluyó: "a los que me critican, les agradezco la difusión porque eso también me ayuda a crecer profesional y personalmente".