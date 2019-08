En treinta años y diez discos entre continuidades y detenciones forzadas pasaron muchas cosas en Horcas. Por caso, la trágica muerte de su fundador, el glorioso Osvaldo Civile, un hombre de V8. Pero recién ahora ingresaron, podríamos decirlo así, en la era de la madurez. Y, como toda madurez, de lo que se trata es de tomar decisiones, la banda tomó la decisión de ser independientes por primera vez en su larga carrera. Y el resultado inmediato es “Gritando verdades”, el discazo editado a fines del año pasado y que presentarán esta noche, a las 21, en Cipolletti. Las bandas locales que abrirán la noche serán Las bandas locales que abrirán la noche serán “Monasterio”, “Konnen”, “Eskulapio” y “Punto AR”.



Nominado al para los premios Gardel 2019, como mejor álbum de rock pesado/punk del año”, “Gritando verdades” marcó un antes y un después en la banda, nos dice Walter Meza, su cantan desde 1997. En un alto en el tránsito porteño para atender el llamado de “Río Negro”, Meza se explica:

“Decidimos ser independiente. Cuando explota el país nosotros cortamos con las compañías discográficas, somos unos visionarios (risas)”

Sobre las razones por las que este disco suena tan bien, el cantante revela que esta independencia les permitió hacer cosas como masterizar el disco en Suecia y contratar a Mario Altamirano como productor. “Decidimos tomar otros puntos de vista”. Otro gesto de madurez.

“Salió un disco muy actual, desde lo sonoro como también desde lo conceptual”, indica Meza. “Logramos una excelencia sonora como nunca antes habíamos tenido, si bien siempre fuimos muy cuidadosos del audio de nuestros discos. Esta vez, fuimos muy puntillosos con el sonido de las guitarras, las baterías, cambios en la afinación. El disco transmite esa potencia que uno quiere escuchar cuando lo pone”.

Respecto de producciones anteriores, Walter Meza asume que antes no pasaba por una cuestión de presupuesto. Esta vez gastamos una plata que ya no se gasta por grabar un disco. Ya no se cierra un estudio para grabar. La gente de El Pie no hizo precio de amigo, Mario también asumió los riesgos. Estuvimos un mes adentro del estudio. Nosotros editamos muy poco, tocamos todo ahí. Puede que todo estos ea capricho de gente grande (risas)”.



Sobre los nuevos modos de escuchar música, digital y comprimida en streamings, Horcas lo tiene bien claro: “Hay que adaptarse sino te morís como artista. Tenemos que usar todas las herramientas de la época para ser mejores”, sostiene Meza. Yagrega: “Nuestro sonidista sabe cómo hacer sonar bien a la banda, es el sonidista de De la Tierra, ANIMAL, Guasones, vive para el sonido. Tenemos un técnico que está en todo los detalles”.

Sin embargo, Meza & Cía. es de la vieja guardia: “Gardel canta mejor ahora que antes, nosotros somos ese tipo de gente (risas)”, dice a modo de declaración de principios. “Nos gusta sacar el disco, disfrutar del arte de tapa, la ficha técnica, quién participó… El metalero es muy nostálgico, valora mucho a la banda que saca un disco. Nosotros, como muchos, vendemos los discos en los shows. Después viene la gente con el disco para que se lo firme. Se percibe ese cuida y ese cariño por el disco. Lo atesoran”.

Y para que no queden dudas de qué lado está, Meza remata: "Está todo bien con el trap, son estilos, modas… pero valoremos al pibe que hace el esfuerzo por comprar un un instrumento y aprender a tocarlo. Yo defiendo al músico”.

Lo que tenés que saber

Lugar: Kimika (Ruta 22 km. 1214), de Cipolletti.

Día y hora: esta noche a las 21.

Bandas invitadas: Monasterio, “Konnen, Eskulapio y Punto AR.

Entradas: $600 anticipadas. Con club Río Negro o comprando 1 de la H llevás 2 de Horcas por $800).

Puntos de venta: locales Croma, Nikel (San Martín 526, Cipolletti); Hey Jude, (Italia 1542, Roca. Por sistema, www.alpogo.com (aplica un 10% por costo de servicio).