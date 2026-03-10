Alerta de Ludovica Squirru: qué energía domina el martes 10 y por qué puede cambiar decisiones
La astrología oriental anticipa que el martes 10 estará marcado por la energía de Agua Yin, una combinación que invita a la introspección, la planificación y las decisiones estratégicas. Según el calendario chino, además, el signo protagonista de la jornada será la Cabra, mientras que el Ki diario estará regido por el número 8, asociado a logros materiales, movimiento y expansión.
Dentro de este escenario energético, el día se presenta como un momento favorable para tomar decisiones importantes, concretar proyectos y fortalecer vínculos personales.
Energía del día: Agua Yin
La energía Agua Yin se relaciona con la sensibilidad, la intuición y la observación profunda de lo que ocurre alrededor. En el horóscopo chino, esta vibración suele asociarse con momentos en los que conviene analizar antes de actuar y escuchar más que hablar.
También puede favorecer procesos de cambio, mudanzas o transformaciones personales, siempre que se realicen con planificación.
Signo del día: Cabra
La Cabra, protagonista de la jornada, aporta una energía vinculada a la creatividad, la sensibilidad y el cuidado de los vínculos. Este signo suele favorecer actividades relacionadas con la vida familiar, el arte y las decisiones que buscan armonía en el entorno.
Para quienes pertenecen a este signo dentro del horóscopo chino, el día puede sentirse especialmente movilizador.
Ki diario: número 8
El Ki 8 está asociado con la estabilidad, la consolidación de proyectos y la materialización de objetivos. En términos energéticos, indica que es un buen momento para ordenar temas económicos, planificar inversiones o dar pasos firmes en proyectos a largo plazo.
Choque del día: Búfalo
Dentro del calendario energético chino, el Búfalo será el signo que entra en choque con la energía del día. Para quienes nacieron bajo este signo, la recomendación es actuar con cautela, evitar discusiones innecesarias y no tomar decisiones impulsivas.
Concordancias y afinidades del día
Los signos que estarán en mejor sintonía con la energía del martes 10 son:
- Tigre
- Conejo
- Caballo
- Cabra
- Mono
- Chancho
Para ellos, la jornada puede resultar especialmente favorable para avanzar en proyectos personales, fortalecer vínculos o resolver temas pendientes.
Qué hacer y qué evitar según el horóscopo chino
De acuerdo con la energía del día, estas son algunas de las actividades que se consideran favorables:
Actividades recomendadas
- Viajar
- Visitar amigos o familiares
- Demoler o iniciar reformas
- Cimentar proyectos
- Firmar contratos
- Mudarse
Actividades a evitar
- Instalar puertas nuevas
- Realizar cambios estructurales en accesos del hogar
Según la tradición del calendario chino, cada día trae una energía particular que puede ayudar a organizar decisiones y acciones cotidianas de manera más consciente.
