Horóscopo chino de Ludovica Squirru: qué energías trae el sábado 7 y por qué el Dragón es el signo del día
Según el horóscopo chino difundido por Ludovica Squirru, el sábado 7 estará marcado por la energía del Metal Yang. Qué actividades conviene realizar, qué evitar y cuáles son los signos con mayor afinidad en esta jornada.
El horóscopo chino marca para este sábado 7 una jornada influida por la energía del Metal Yang, un elemento asociado con la determinación, la claridad mental y la necesidad de ordenar asuntos pendientes.
Dentro de esta vibración energética, el Dragón será el signo más favorecido del día, con oportunidades para avanzar en proyectos personales, resolver temas postergados y tomar decisiones con mayor firmeza.
Sin embargo, como suele señalar la astrología oriental, cada jornada tiene actividades recomendadas y otras que conviene evitar para que la energía fluya de manera positiva.
La energía del día según el horóscopo chino
El Metal Yang representa una energía fuerte, directa y enfocada. Es un momento propicio para organizar ideas, iniciar tareas que requieren disciplina y poner en marcha proyectos que demanden constancia.
También es una jornada que favorece la planificación y las decisiones prácticas, especialmente en temas laborales o económicos.
El signo del día: Dragón
El Dragón, uno de los animales más poderosos del zodíaco chino, será el protagonista de este sábado. Las personas regidas por este signo pueden sentir mayor impulso para actuar, expresar ideas o concretar objetivos.
Esta energía puede manifestarse como una sensación de claridad o de oportunidad para avanzar en temas que venían demorados.
Ki diario y choques energéticos
El Ki diario es 5, una vibración considerada neutral pero intensa, que invita a mantenerse centrado y actuar con prudencia.
En esta jornada se presenta un choque energético con el signo del Perro, lo que podría generar tensiones o desacuerdos para quienes estén regidos por este animal del horóscopo chino. En estos casos, se recomienda evitar discusiones o decisiones impulsivas.
Signos con mayor afinidad en la jornada
La energía del día se armoniza especialmente con algunos signos del zodíaco chino:
- Rata
- Dragón
- Serpiente
- Mono
- Gallo
- Chancho
Para estos animales, la jornada puede traer mayor fluidez en vínculos, proyectos o conversaciones importantes.
Qué hacer y qué evitar este sábado
El consejo energético del día sugiere aprovechar la jornada para actividades que requieran concentración o habilidad manual.
Actividades recomendadas
- Tejer o realizar tareas artesanales
- Organizar proyectos
- Avanzar con tareas pendientes
Actividades que conviene evitar
- Instalar puertas
- Trabajos relacionados con gas o electricidad
- Casamientos o compromisos importantes
Según la tradición del horóscopo chino, respetar estas sugerencias ayuda a alinearse con la energía disponible y evitar bloqueos innecesarios.
