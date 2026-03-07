Horóscopo chino de Ludovica Squirru: qué energías trae el sábado 7 y por qué el Dragón es el signo del día

El horóscopo chino marca para este sábado 7 una jornada influida por la energía del Metal Yang, un elemento asociado con la determinación, la claridad mental y la necesidad de ordenar asuntos pendientes.

Dentro de esta vibración energética, el Dragón será el signo más favorecido del día, con oportunidades para avanzar en proyectos personales, resolver temas postergados y tomar decisiones con mayor firmeza.

Sin embargo, como suele señalar la astrología oriental, cada jornada tiene actividades recomendadas y otras que conviene evitar para que la energía fluya de manera positiva.

La energía del día según el horóscopo chino

El Metal Yang representa una energía fuerte, directa y enfocada. Es un momento propicio para organizar ideas, iniciar tareas que requieren disciplina y poner en marcha proyectos que demanden constancia.

También es una jornada que favorece la planificación y las decisiones prácticas, especialmente en temas laborales o económicos.

El signo del día: Dragón

El Dragón, uno de los animales más poderosos del zodíaco chino, será el protagonista de este sábado. Las personas regidas por este signo pueden sentir mayor impulso para actuar, expresar ideas o concretar objetivos.

Esta energía puede manifestarse como una sensación de claridad o de oportunidad para avanzar en temas que venían demorados.

Ki diario y choques energéticos

El Ki diario es 5, una vibración considerada neutral pero intensa, que invita a mantenerse centrado y actuar con prudencia.

En esta jornada se presenta un choque energético con el signo del Perro, lo que podría generar tensiones o desacuerdos para quienes estén regidos por este animal del horóscopo chino. En estos casos, se recomienda evitar discusiones o decisiones impulsivas.

Signos con mayor afinidad en la jornada

La energía del día se armoniza especialmente con algunos signos del zodíaco chino:

Rata

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Para estos animales, la jornada puede traer mayor fluidez en vínculos, proyectos o conversaciones importantes.

Qué hacer y qué evitar este sábado

El consejo energético del día sugiere aprovechar la jornada para actividades que requieran concentración o habilidad manual.

Actividades recomendadas

Tejer o realizar tareas artesanales

Organizar proyectos

Avanzar con tareas pendientes

Actividades que conviene evitar

Instalar puertas

Trabajos relacionados con gas o electricidad

Casamientos o compromisos importantes

Según la tradición del horóscopo chino, respetar estas sugerencias ayuda a alinearse con la energía disponible y evitar bloqueos innecesarios.