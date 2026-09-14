Alerta Saturno: las predicciones de Mhoni Vidente y los signos que enfrentan una semana límite
La influencia dominante de Saturno marca el pulso astrológico del arranque de semana, imponiendo un clima de exigencia, demoras financieras y tensiones que no dará tregua a los signos del zodiaco.
El denominado «planeta del karma y la estructura» despliega su peso cósmico a partir de este lunes 14 de septiembre, obligando a renegociar plazos, enfriar la cabeza frente a provocaciones y custodiar los ahorros personales.
Mientras algunos signos deberán lidiar con trabas imprevistas en el trabajo y conflictos familiares de urgencia, otros, particularmente aquellos regidos por la disciplina saturnina, estarán a un paso de concretar los objetivos más ambiciosos por los que venían luchando en los últimos años. Las cartas del tarot dictan cautela extrema: actuar bajo impulso durante estos días garantizará la pérdida de dinero y alianzas clave.
El impacto de Saturno: las predicciones signo por signo
- Aries: Semana compleja y de obstáculos. Posibles trabas, retrasos o complicaciones puntuales en el trabajo y los proyectos materiales en curso.
- Tauro: Las pruebas golpean en el terreno personal y familiar. Un ser querido podría decepcionarte repentinamente o necesitar tu asistencia de urgencia.
- Géminis: Aumentan las preocupaciones y los retrasos. Se anticipan tensiones pasajeras y pequeños obstáculos dentro del círculo familiar.
- Cáncer: Etapa delicada para los negocios y las finanzas. La recomendación es moverse con extrema prudencia ante posibles bloqueos en el ámbito laboral.
- Leo: El clima astral impone demoras en lo que esperabas con ansias. No es una mala semana, pero deberás armarte de paciencia y ser muy cauteloso en tus inversiones.
- Virgo: Sensación de esfuerzo extra y sacrificios. Todo resultará un poco más cuesta arriba, exigiendo resiliencia frente a un entorno que se percibe menos amigable.
- Libra: Aumentan las dificultades en el trabajo, las finanzas y la intimidad. El consejo: actuá con total prudencia y evitá decisiones precipitadas para atravesar la tensión sin sobresaltos.
- Escorpio: Riesgo de decepciones o conflictos con amigos cercanos, especialmente si comparten el entorno de trabajo. Regla de oro: separá estrictamente la amistad de los negocios.
- Sagitario: Faltarán los golpes de suerte habituales. Las trabas transitorias afectarán tanto el trabajo como el ámbito privado, exigiendo temple para atravesar la tormenta.
- Capricornio: Tu planeta regente te convierte en el gran protagonista. Aunque enfrentes demoras iniciales, estás a un paso de alcanzar ese objetivo clave por el que luchaste durante años.
- Acuario: Deberás pensar dos veces antes de tomar cualquier decisión financiera. Mantené la calma: si actuás con cautela, lograrás que todo salga a tu favor.
- Piscis: El impacto golpeará directo en tu estado anímico, generando bajones emocionales sin razón aparente. Cuidá tu energía y extremá la prudencia con el dinero.
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