Alerta Saturno: las predicciones de Mhoni Vidente y los signos que enfrentan una semana límite

El denominado «planeta del karma y la estructura» despliega su peso cósmico a partir de este lunes 14 de septiembre, obligando a renegociar plazos, enfriar la cabeza frente a provocaciones y custodiar los ahorros personales.

Mientras algunos signos deberán lidiar con trabas imprevistas en el trabajo y conflictos familiares de urgencia, otros, particularmente aquellos regidos por la disciplina saturnina, estarán a un paso de concretar los objetivos más ambiciosos por los que venían luchando en los últimos años. Las cartas del tarot dictan cautela extrema: actuar bajo impulso durante estos días garantizará la pérdida de dinero y alianzas clave.

El impacto de Saturno: las predicciones signo por signo