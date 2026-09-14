Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron un pacto histórico para exigir su independencia de Reino Unido
Tal como se anticipó, los líderes nacionalistas sellaron en Cardiff el memorando conjunto para conformar un frente separatista. El bloque exige a Downing Street habilitar los referendos de independencia y desata una grave crisis institucional en Irlanda del Norte.
Lo que hasta ayer era una advertencia política, hoy se plasmó formalmente en papel. Tal como se había anticipado, los líderes de las tres naciones delegadas se reunieron en Cardiff y concretaron la firma del histórico memorando de entendimiento, conformando un bloque unificado para exigir a Londres la convocatoria de referendos de independencia.
John Swinney (SNP de Escocia), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru de Gales) y Michelle O’Neill (Sinn Fein de Irlanda del Norte) suscribieron el documento que presiona directamente al número 10 de Downing Street. El pacto obliga al gobierno británico a «preparar, planificar y facilitar el cambio constitucional» para desintegrar el modelo centralista del Reino Unido, al cual consideran obsoleto.
Las claves del «pacto separatista» y el estallido interno en Reino Unido
Además del reclamo separatista, los firmantes acordaron establecer una alianza paralela para cooperar en materia de economía y energía, actuando de forma coordinada frente a las decisiones de Westminster.
La cumbre tomó mayor temperatura tras el reciente respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la reunificación de la isla de Irlanda.
La firma desató una crisis inmediata en el gobierno de coalición norirlandés. La viceprimera ministra unionista, Emma Little-Pengelly, desautorizó a O’Neill, advirtiendo que viajó sin permiso estatal y la acusó de usar su cargo para promover una agenda de ruptura.
La postura del gobierno británico mantiene un cerco total sobre las aspiraciones del bloque. Pese a que el primer ministro, Andy Burnham, sugirió días atrás que una votación escocesa sería viable bajo un «consenso claro», el Ejecutivo apagó rápidamente el incendio enviando una carta oficial a los líderes donde ratifica que la secesión y las consultas populares se mantienen estrictamente «fuera de los límites».
Con información de The Telegraph.
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