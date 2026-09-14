Quini 6: los números ganadores y el pozo de $15.250 millones para este miércoles

El Quini 6 volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país, con la realización de su sorteo número 3.408 en la noche del domingo 13 de septiembre 2026.

En una velada donde la fortuna no arrojó cupones de Quini 6 con seis aciertos en las categorías mayores, los primeros premios quedaron completamente desiertos.

De acuerdo con los datos brindados oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, este arrastre impulsó el pozo acumulado total hacia la histórica cifra estimada de $15.250 millones para la próxima edición, mientras que la modalidad de resolución obligatoria repartió fondos millonarios entre 24 ganadores.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 13 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe determinó las combinaciones de la jornada dominical, para cada una de las instancias del certamen:

Tradicional Primer Sorteo : 05 – 08 – 22 – 29 – 34 – 37 (Vacante con más de $2.500 millones en juego)

: 05 – 08 – 22 – 29 – 34 – 37 (Vacante con más de $2.500 millones en juego) La Segunda del Quini : 04 – 20 – 25 – 31 – 39 – 42 (Vacante con más de $2.900 millones en juego)

: 04 – 20 – 25 – 31 – 39 – 42 (Vacante con más de $2.900 millones en juego) La Revancha : 16 – 19 – 21 – 35 – 38 – 42 (Vacante)

: 16 – 19 – 21 – 35 – 38 – 42 (Vacante) El Quini que Siempre Sale : 11 – 15 – 33 – 36 – 43 – 44 (24 ganadores con 5 aciertos)

: 11 – 15 – 33 – 36 – 43 – 44 (24 ganadores con 5 aciertos) Pozo Extra: 04 – 05 – 08 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 29 – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 42 (1.038 ganadores)

En la modalidad «Siempre Sale«, un total de 24 personas lograron cinco aciertos sobre las bolillas extraídas, repartiéndose un pozo superior a los $501 millones (más de $20,8 millones para cada favorecido).

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado para el miércoles 16 de septiembre 2026

Al no registrarse ganadores con seis aciertos en las rondas principales, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.409 alcanzará la monumental cifra de $15.250 millones, convirtiéndose en una de las jugadas más cuantiosas de la historia del certamen.

El desglose estimado individual, para este miércoles 16 de septiembre 2026, contempla montos extraordinarios en cada opción:

Tradicional Primer Sorteo: $2.825 millones

La Segunda del Quini: $3.190 millones

La Revancha: $8.645 millones

Siempre Sale: $390 millones

Pozo Extra: $200 millones

Los apostadores pueden confeccionar sus boletas con seis números, del 00 al 45, en cualquier agencia de lotería oficial antes del límite comercial del miércoles.

La transmisión en directo del sorteo se emitirá a las 21:15 a través de la TV Pública, señales televisivas provinciales y la cuenta oficial de YouTube del organismo santafesino.