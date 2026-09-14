Ocho ideas innovadoras buscan convertirse en empresas de base tecnológica en Bariloche

Ocho proyectos fueron seleccionados en la edición 16 del concurso IB50K, el certamen de planes de negocio de base tecnológica organizado por el Instituto Balseiro. Los equipos provienen de distintos puntos del país y sus proyectos proponen soluciones tecnológicas en biotecnología, salud, energía, materiales e inteligencia artificial.

«El concurso IB50K del Instituto Balseiro alienta a jóvenes tecnoemprendedores a potenciar sus ideas y transformarlas en empresas de base tecnológica», indicaron desde la comisión organizadora. El 30 de octubre se conocerán los ganadores del certamen que reparte una suma equivalente a 50 mil dólares en premios, monto que es aportado por empresas e instituciones de todo el país, además de premios especiales que suman mentoreo, servicios tecnológicos y capacitaciones.

En las 16 ediciones del IB50K han participado más de mil jóvenes emprendedores de 16 provincias argentinas. Así se presentaron 267 proyectos y se contribuyó al desarrollo de 15 emprendimientos y empresas.

El proceso de selección de los proyectos está a cargo de evaluadores que son referentes del ámbito científico-tecnológico y del sector productivo que toman en consideración el grado de innovación tecnológica, la oportunidad de negocio, la calidad y amplitud del equipo, el grado de madurez tecnológica del proyecto y valoración del Triple Impacto. De esta forma, fueron seleccionados ocho proyectos provenientes de diversas universidades del país. Estas iniciativas están vinculadas con la biotecnología, la salud, la energía, la tecnología nuclear, la tecnología de materiales, la bioingeniería y la inteligencia artificial.

“Cuando se combina el conocimiento, la formación de más alto nivel y el saber hacer, se logra impactar en el desarrollo productivo del país y así mejorar la calidad de vida de las personas”, comentó Mariano Cantero, secretario de Vinculación y Innovación del Instituto Balseiro.

Destacó que además, los ocho finalistas reflejan la diversidad de sectores que impulsa el concurso: desde biotecnología aplicada al agro y tratamiento de efluentes industriales, hasta dispositivos médicos, tecnología nuclear e inteligencia artificial aplicada a la salud. En todos los casos, la valoración del triple impacto -social, ambiental y económico- atravesó el análisis de cada propuesta

Desde el Instituto Balseiro, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, resaltaron que el concurso IB50K apunta a que «más empresas de base tecnológica nazcan y se desarrollen en Argentina».

En este caso, los equipos participantes de la edición 2026 provienen de diversas universidades e instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Instituto Balseiro, la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad Empresarial Siglo 21, la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto PLADEMA (Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN) y la Universidad Nacional de La Plata.

Los próximos pasos

Los equipos finalistas del IB50K continuarán con jornadas de mentoreo el 28 de septiembre. De este modo, mentores especializados realizarán devoluciones a cada equipo a fin de optimizar sus proyectos y potenciar las defensas para las próximas instancias que propone el certamen.

La presentación de los proyectos ante el jurado será el 29 de octubre y la jornada de premiación al día siguiente en el salón de actos del Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche.

En relación a los premios, desde la organización destacaron el apoyo de Fundación Invap, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional del Litoral, Aceleradora del Litoral, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Videoswitch, Javier Kreiner, Conuar, Invap, 3ntropy, Siemens Energy , Caldén Consultora, Fundación Balseiro, Asociación de Exalumnos del Balseiro y Bolsa de Comercio de Rosario.

El listado de patrocinantes se completa con EmprEAR, Dorking, Secretaría de Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, Fundación Empretec, Probattery Solar, Avalian, CONICET y CCT Patagonia Norte, Nucleoelectrica Argentina, YTEC (YPF Tecnología), Dioxitek, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, SF500 y Amazon Web Services. Además, el certamen ofrece importantes premios especiales que consisten en aportes monetarios, servicios tecnológicos, mentoreo y/o capacitaciones que se reparten entre los finalistas según las áreas temáticas en las que impactan sus desarrollos.

Quiénes son los finalistas del IB50K

–Agrosintex desarrolla un aditivo alimenticio biotecnológico para vacas que reduce más del 99% las emisiones de metano entérico, validado in vitro en el INTA, sin afectar la productividad animal. Su tecnología de encapsulación propia estabiliza y controla la liberación del principio activo en el rumen, superando las limitaciones de las alternativas basadas en algas. Participan estudiantes y/o graduados de Universidad Nacional de Rosario.

–Gamma Tracker es un dispositivo médico de alta precisión que guía al cirujano en tiempo real durante procedimientos de quirófano, permitiendo localizar lesiones marcadas con radiofármacos PET que hoy pierden trazabilidad al llegar al quirófano. Cuenta con un prototipo funcional y una solicitud de patente propia. Participan estudiantes y/o graduados del Instituto Balseiro.

–H2Hydra desarrolla el primer gemelo digital continuo y multivector para proyectos Power-to-X, que integra IA, física y datos desde la selección del sitio hasta la operación de la planta para la conversión de energías renovables en hidrógeno verde y sus derivados. Participan estudiantes y/o graduados de Universidad Nacional de Córdoba.

–MOFcore SAS propone una solución para el tratamiento de efluentes industriales mediante metal-organic frameworks (MOFs), materiales de alta selectividad para remover contaminantes complejos como metales pesados, compuestos orgánicos y antibióticos, con un método de manufactura patentado que la hace viable a escala industrial. Participan estudiantes y/o graduados del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

–Optimización de la Potencia Límite en Centrales Nucleares desarrolla una solución basada en física y asistida por Machine Learning para mejorar la predicción del Flujo Crítico de Calor (CHF), lo que permite operar centrales nucleares con mayor potencia y confiabilidad sin requerir grandes inversiones en infraestructura. Participan estudiantes y/o graduados de la Universidad Empresarial Siglo 21.

–ReNerv es un conector nervioso 3D biofuncionalizado, conductor y bioabsorbible, combinado con una plataforma de inteligencia artificial que asiste el diseño del dispositivo y predice el abordaje terapéutico para lesiones del nervio periférico y de la médula espinal, con validación funcional en modelo animal. Participan estudiantes y/o graduados de la Universidad Nacional de Tucumán.

–Retinar es una spin-off argentina que transforma el tamizaje de la retinopatía diabética mediante una plataforma de teleoftalmología e inteligencia artificial, con modelos propios validados en más de 61.000 imágenes y ya en uso en más de 500 pacientes. Participan estudiantes y/o graduados del Instituto PLADEMA, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN.

–ScleriX desarrolló una plataforma tecnológica patentada que, mediante un proceso de fermentación específico, permite producir estructuras fúngicas más resistentes y estables, dando lugar a bioinsumos agrícolas de mayor persistencia y eficiencia para el biocontrol. Participan estudiantes y/o graduados de la Universidad Nacional de La Plata.