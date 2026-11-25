La carta astral de este miércoles 25 de noviembre de 2026 invita a revisar las decisiones tomadas durante las últimas semanas y a reconocer qué situaciones necesitan una transformación antes de finalizar el año.

Con el Sol en Sagitario, la energía astrológica está orientada hacia la expansión, la búsqueda de nuevos horizontes y la necesidad de recuperar la libertad personal.

Luna llena en Géminis: qué significa su energía

La influencia de la Luna llena en Géminis pone el foco en la comunicación, los pensamientos y los vínculos. Desde la perspectiva astrológica, es un momento para expresar sentimientos, aclarar malentendidos y encontrar respuestas a interrogantes pendientes.

La combinación de estas energías puede despertar cierta inquietud mental, aunque también favorecer la creatividad y la aparición de nuevas ideas.

Cómo influye la carta astral de hoy en cada signo

Aries: nuevas oportunidades para ampliar sus horizontes.

nuevas oportunidades para ampliar sus horizontes. Tauro: momento de revisar prioridades económicas y emocionales.

momento de revisar prioridades económicas y emocionales. Géminis: protagonismo, revelaciones y decisiones personales.

protagonismo, revelaciones y decisiones personales. Cáncer: necesidad de descanso e introspección.

necesidad de descanso e introspección. Leo: oportunidades para fortalecer amistades y proyectos.

oportunidades para fortalecer amistades y proyectos. Virgo: cambios de perspectiva en el ámbito profesional.

cambios de perspectiva en el ámbito profesional. Libra: deseos de viajar, aprender y vivir nuevas experiencias.

deseos de viajar, aprender y vivir nuevas experiencias. Escorpio: una jornada para liberar cargas emocionales.

una jornada para liberar cargas emocionales. Sagitario: conversaciones importantes en el plano sentimental.

conversaciones importantes en el plano sentimental. Capricornio: necesidad de reorganizar las rutinas.

necesidad de reorganizar las rutinas. Acuario: creatividad y oportunidades para disfrutar del presente.

creatividad y oportunidades para disfrutar del presente. Piscis: asuntos familiares que requieren atención.

El consejo astrológico del día

La energía de este miércoles propone soltar aquello que genera incertidumbre, expresar lo que sentimos y dejar espacio para las nuevas oportunidades.

Antes de tomar decisiones importantes, conviene ordenar los pensamientos y distinguir entre los deseos personales y las expectativas ajenas.