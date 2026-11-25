Un siniestro vial registrado durante las primeras horas de este miércoles 25 de noviembre genera importantes demoras en el tránsito de la Ruta Provincial 7. Si bien aún resta conocer los detalles, trascendió que se trata de un choque en cadena. Las autoridades intervinientes piden circular con precaución.

Choque y demoras en la Ruta 7

El hecho se registró a la altura del sector de Alta Barda de Neuquén capital, en el tramo comprendido entre el primer y el segundo puente de la Ruta 7. Según lo trascendido, en el siniestro quedaron involucrados varios vehículos. Se desconoce si hay heridos.

El sector de tránsito más complicado es la vía con sentido de circulación desde Neuquén hacia el Parque Industrial.

En el lugar trabaja personal policial de la comisaría Cuarta para ordenar el tránsito y realizar las diligencias correspondientes. Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la zona.