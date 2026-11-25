El horóscopo chino de este miércoles 25 de noviembre de 2026 propone una jornada para conectar con las emociones, fortalecer los vínculos y avanzar hacia nuevos proyectos. La energía del Agua Yin invita a actuar con sensibilidad, intuición y capacidad de adaptación.

Según el calendario astrológico de Ludovica Squirru, el Conejo es el animal que gobierna este día, mientras que el número Ki diario es el 3, asociado simbólicamente con el movimiento y el crecimiento.

Horóscopo chino: los seis signos favorecidos este miércoles 25 de noviembre

Las concordias y afinidades de esta jornada benefician especialmente a los siguientes animales del zodíaco oriental:

Rata: oportunidad para fortalecer vínculos y concretar acuerdos.

oportunidad para fortalecer vínculos y concretar acuerdos. Tigre: buen momento para impulsar cambios personales.

buen momento para impulsar cambios personales. Conejo: una jornada para confiar en la intuición.

una jornada para confiar en la intuición. Caballo: energía favorable para viajar y explorar nuevos caminos.

energía favorable para viajar y explorar nuevos caminos. Cabra: posibilidades de alcanzar mayor armonía emocional.

posibilidades de alcanzar mayor armonía emocional. Perro y Chancho: un escenario propicio para consolidar relaciones y proyectos compartidos.

En contrapartida, el Gallo es el signo que entra en choque con la energía del día, por lo que se recomienda actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas.

Qué hacer y qué evitar este miércoles, según el horóscopo chino

De acuerdo con las recomendaciones del calendario oriental, este miércoles resulta favorable para:

Casarse o asumir compromisos sentimentales.

Viajar y organizar mudanzas.

Demoler o cimentar construcciones.

Orar, decretar y establecer nuevas intenciones.

Cambiar de lugar la cama.

Por el contrario, la astrología oriental aconseja evitar la compra de propiedades, iniciar demandas judiciales, cavar y sembrar.

La combinación del Agua Yin y el Conejo invita a buscar el equilibrio entre las emociones y las decisiones, respetando los tiempos personales y priorizando la armonía en los vínculos.