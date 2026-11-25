Una intensa operación de rastrillaje por agua y aire se despliega desde primeras horas de este miércoles en la costa norte de São Paulo, Brasil, para dar con el paradero de Keila Daiana Da Costa, una joven argentina de 24 años que desapareció tras ser arrastrada por la crecida repentina del río Indaiá, en el municipio de Ubatuba.

De acuerdo con los reportes policiales de Brasil consignados por el portal local G1 Globo, la información meteorológica oficial del Ayuntamiento de Ubatuba y el testimonio brindado al diario La Nación por su hermano, Santiago Da Costa, la principal hipótesis apunta a que junto a su novio intentaron cruzar un puente en medio de una tormenta y fueron sorprendidos por la fuerza del agua, que horas después arrastró también el rodado hacia el interior del cauce.

El episodio ocurrió durante un violento temporal registrado el último domingo, cuando Keila regresaba en motocicleta desde su trabajo junto a su pareja, Enzo Antônio, de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado el lunes en la zona del barrio Casanga.

Cómo es el operativo de rescate para encontrar a la joven argentina en Ubatuba, Brasil

Tras suspender las tareas durante las noches del lunes y del martes por falta de visibilidad, los rescatistas retomaron este miércoles 25 de noviembre 2026 por la mañana el despliegue en el río Indaiá, enfrentando condiciones climáticas y geográficas adversas.

En el rastrillaje participan efectivos del Grupo de Bomberos Marítimos (GBMar) y del 11.º Grupo de Bomberos de São Paulo, utilizando motos acuáticas, embarcaciones livianas y drones de reconocimiento aéreo.

Si bien un leve descenso en el nivel del río Indaiá facilita el desplazamiento de las lanchas, los socorristas advirtieron que el agua permanece muy turbia y cargada de vegetación y sedimentos, mientras el pronóstico de nuevas lluvias amenaza con complicar la jornada.

Oriundos de la localidad de Terciado Paraíso, en el municipio misionero de San Pedro, Santiago Da Costa (31) se había radicado en Ubatuba hace cuatro años y Keila se mudó allí dos años después, donde trabajaba en una pizzería junto a su pareja.

Qué provocó el temporal en Ubatuba y cuál es la situación oficial del municipio

La desaparición de Keila Daiana Da Costa se produjo en el marco de un fenómeno meteorológico extremo, que afectó de manera repentina al litoral norte paulista durante la jornada del domingo: