Carta astral del 1 de noviembre: Luna en Leo y Mercurio retrógrado, qué le espera a cada signo

La carta astral del domingo 1 de noviembre de 2026 marca el comienzo de un mes que, desde la mirada astrológica, invita a las transformaciones personales, los nuevos desafíos y las decisiones que pueden modificar el rumbo de las próximas semanas. Con el Sol transitando por Escorpio, la energía se relaciona con la intensidad emocional, la introspección y la necesidad de dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar.

El primer domingo de noviembre aparece como una oportunidad simbólica para hacer una pausa, ordenar prioridades y prestar atención a los vínculos. El amor, las relaciones familiares y los proyectos personales serán algunos de los temas centrales de esta jornada.

La Luna en Leo le dará un impulso especial al comienzo de noviembre, con una energía que, según la astrología, favorece la expresión personal, la creatividad y los deseos de reconocimiento. Sin embargo, Mercurio y Venus retrógrados invitan a revisar conversaciones, relaciones y decisiones afectivas antes de avanzar.

Para la astrología, este período también favorece la revisión de los deseos más profundos y la búsqueda de mayor autenticidad. Cada signo vivirá estas tendencias de una manera diferente.

Carta astral del domingo 1 de noviembre: qué les espera a los 12 signos

Aries: un domingo para tomar decisiones

Aries comienza noviembre con ganas de avanzar y resolver asuntos pendientes. En el amor, será importante evitar las reacciones impulsivas. Una conversación sincera podría ayudar a recuperar la armonía.

Clave del día: actuar con determinación, pero sin apurarse.

Tauro: los vínculos toman protagonismo

Tauro tendrá una jornada especialmente orientada a las relaciones personales. El Sol en Escorpio, su signo opuesto, invita a revisar acuerdos y fortalecer la comunicación en pareja.

Clave del día: escuchar también es una forma de demostrar amor.

Géminis: ordenar la mente para avanzar

Géminis sentirá la necesidad de organizar sus actividades y recuperar el equilibrio entre las obligaciones y el descanso. Una idea que parecía olvidada podría convertirse en una motivación para noviembre.

Clave del día: elegir prioridades y evitar la dispersión.

Cáncer: sensibilidad y oportunidades en el amor

Cáncer aparece entre los signos que pueden sentirse más cómodos con la energía de Escorpio. El domingo invita a conectar con las emociones, disfrutar de los afectos y recuperar la confianza.

Clave del día: expresar lo que sentís sin temor.

Leo: cambios en el hogar y la vida personal

Leo comienza noviembre con la atención puesta en la familia y los asuntos domésticos. Será un buen momento para revisar decisiones y encontrar nuevas formas de organizar la vida cotidiana.

Clave del día: no intentar controlar todas las situaciones.

Virgo: una conversación puede cambiarlo todo

Virgo tendrá una jornada favorable para aclarar malentendidos y compartir ideas. En el plano afectivo, la comunicación será fundamental para evitar distancias innecesarias.

Clave del día: hablar con sinceridad y escuchar con paciencia.

Libra: nuevas prioridades y estabilidad

Libra comienza el mes con la necesidad de encontrar mayor seguridad emocional y material. El domingo invita a revisar gastos, organizar proyectos y reconocer qué situaciones merecen más atención.

Clave del día: valorar lo que ya construiste.

Escorpio: el protagonista de la temporada

Escorpio continúa bajo la influencia del Sol en su signo, una etapa que la astrología asocia con renovación, identidad y nuevos comienzos. El domingo será una oportunidad para reconocer deseos personales y establecer objetivos.

Clave del día: confiar en tu capacidad de transformación.

Sagitario: cerrar etapas antes de avanzar

Sagitario comienza noviembre con una energía más introspectiva. Antes de lanzarse a nuevos proyectos, será importante revisar asuntos pendientes y recuperar fuerzas.

Clave del día: respetar tus tiempos y escuchar tu intuición.

Capricornio: proyectos y amistades

Capricornio encontrará inspiración en los vínculos sociales y los objetivos compartidos. Una charla con alguien cercano podría aportar una perspectiva diferente sobre una decisión importante.

Clave del día: aceptar nuevas ideas sin abandonar tus convicciones.

Acuario: nuevos desafíos y decisiones

Acuario inicia noviembre con deseos de crecimiento y reconocimiento. El domingo puede ser útil para revisar metas profesionales y definir los próximos pasos.

Clave del día: avanzar con estrategia y paciencia.

Piscis: esperanza y nuevas oportunidades

Piscis tendrá una jornada favorable para conectar con sus sueños y recuperar el entusiasmo. La energía de Escorpio, otro signo de agua, se interpreta como un impulso para explorar nuevas experiencias.

Clave del día: confiar en tus posibilidades sin perder de vista la realidad.

Los signos que podrían comenzar noviembre con mejores energías

Durante la temporada de Escorpio, Cáncer, Escorpio y Piscis encuentran una afinidad especial por pertenecer al elemento agua. Desde la interpretación astrológica, este vínculo favorece simbólicamente la sensibilidad, la intuición y la conexión emocional.

Por su parte, Tauro y Leo podrían sentir una mayor necesidad de revisar sus relaciones y prioridades, mientras que Sagitario encontrará en este comienzo de mes una oportunidad para cerrar etapas antes de iniciar nuevos proyectos.

Qué significa comenzar noviembre con el Sol en Escorpio

La temporada de Escorpio se extiende aproximadamente desde el 23 de octubre hasta el 21 de noviembre. En astrología, este signo está asociado con la transformación, la profundidad emocional, la intuición y los procesos de renovación.

El domingo 1 de noviembre invita a aprovechar esa simbología para reflexionar sobre lo que cada persona desea cambiar de cara al último tramo de 2026.

La clave del día será encontrar un equilibrio entre lo que sentimos, lo que necesitamos y las decisiones que estamos dispuestos a tomar para avanzar.