Elecciones en EE.UU. 2026: el voto anticipado superó los 51 millones y las encuestas favorecen a los demócratas

Las elecciones de medio término en Estados Unidos transitan su recta final con niveles de participación ciudadana extraordinarios. Según los registros provistos por el rastreador del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida, la cifra total de votantes que emitieron su sufragio de forma anticipada rebasó los 51 millones de personas. Este volumen de participación supera ampliamente los registros totales de los comicios legislativos celebrados en el año 2022.

De acuerdo con la información aportada por el laboratorio académico difundidos por EFE, más de la mitad de estos sufragios —exactamente 28.133.515 papeletas— se completaron de manera presencial en los centros habilitados en los distintos estados. El resto de los votos corresponde a los sobres devueltos mediante el servicio de correo postal. Adicionalmente, las autoridades electorales notificaron la solicitud de aproximadamente cuarenta millones de boletas postales extras que todavía aguardan su devolución antes del cierre definitivo de los plazos.

Este incremento exponencial en la afluencia anticipada se relaciona de manera directa con una movilización récord de sectores demográficos clave. Según datos de la organización Voto Latino, el electorado hispano protagonizó un hito histórico al registrar más de 5,2 millones de votos tempranos, lo que representa un salto porcentual superior al 80 % en comparación con el proceso electoral anterior. La presidenta de la agrupación, María Teresa Kumar, enfatizó que la masiva concurrencia responde a la percepción ciudadana de que los comicios abordan asuntos de carácter estrictamente personal para las familias.

Las encuestas favorecen a los demócratas

En el plano de las proyecciones políticas, los análisis elaborados por la firma independiente The Cook Political Report indican que el Partido Demócrata posee opciones reales de consolidar la bancada mayoritaria más importante en la Cámara de Representantes desde el año 2009. Las revisiones estadísticas realizadas por la encuestadora modificaron el pronóstico en decenas de distritos disputados, estimando una franja segura de entre 227 y 240 escaños con inclinación demócrata.

Pese a quedar por debajo de los 257 asientos obtenidos tras la victoria presidencial de Barack Obama en 2008, el informe destaca que la representación alcanzará su techo más alto en los últimos dieciocho años. Los analistas atribuyen esta tendencia a la debilidad mostrada por los índices de aprobación del presidente Donald Trump. Dicha caída en la popularidad del mandatario se registra incluso en demarcaciones tradicionalmente favorables para el Partido Republicano.

Por su parte, el panorama en la Cámara alta presenta un escenario de extrema paridad territorial. Según los datos recopilados por el agregador de sondeos Decision Desk HQ, los demócratas poseen un 80 % de probabilidades de retener o ampliar el control de la Cámara Baja y un 60% de posibilidades de asegurarse la mayoría en el Senado. Las disputas más intensas se concentran en distritos decisivos distribuidos en estados como Kansas, Iowa, Maine, Texas, Ohio, Alaska y Míchigan.

El pulso electoral en distritos clave

La batalla por el control legislativo se define también a través de contiendas locales altamente polarizadas. Las nuevas proyecciones difundidas por plataformas independientes de análisis político sitúan al candidato demócrata Manny Rutinel con ventajas considerables frente al congresista republicano Gabe Evans en el octavo distrito de Colorado. Rutinel, de origen dominicano, supera en las estimaciones al legislador respaldado por la Casa Blanca.

Los modelos estadísticos de la plataforma Polling Forecast otorgan al contendiente demócrata un respaldo estimado del 51,7 %, relegando al representante republicano al 48,3 % de los sufragios. En la misma línea, los cálculos de Decision Desk HQ amplían la ventaja de Rutinel a seis puntos porcentuales, mientras que los algoritmos de la firma Poliwave elevan la diferencia hasta los 7,8 puntos, proyectando un 53,9 % frente al 46,1 %.

El proceso electoral general de este martes renovará la totalidad de los 435 escaños que componen la Cámara de Representantes y un tercio de las bancadas del Senado. Asimismo, la jornada ciudadana incluirá la elección de gobernadores en 36 estados junto a numerosos cargos ejecutivos y legislativos de escala local, configurando un mapa institucional que definirá el equilibrio de poder durante los dos últimos años del mandato presidencial.