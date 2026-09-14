«Cierres y nuevos deseos»: el horóscopo semanal del 14 al 20 de septiembre de Jimena La Torre y las cartas de la suerte para cada signo
Entre el 14 y el 20 de septiembre, los tránsitos de Mercurio y Venus obligan a sanar emociones y poner los vínculos sobre la mesa. Las predicciones completas y el mensaje del tarot para transitar la semana.
El cielo de estos días marca un punto de inflexión definitivo para las relaciones interpersonales. Con el Sol transitando la constelación de Virgo, la energía astral exige dejar las excusas de lado para estructurar los deseos, ordenar el plano afectivo y prepararse para un verdadero renacer emocional.
La astróloga Jimena La Torre anticipó que el mapa cósmico estará fuertemente marcado por la necesidad de sanar viejas heridas a través del diálogo sincero. Mientras que el tránsito de Mercurio facilitará las conversaciones pendientes, el ingreso de Venus en Escorpio encenderá el magnetismo y la intuición profunda. Para potenciar esta vibración, el pronóstico asigna un arcano mayor del tarot como guía para cada signo.
El pronóstico semanal signo por signo según Jimena La Torre
- Aries: La influencia expansiva de Júpiter te inyecta una confianza arrolladora para ordenar tus verdaderos deseos y potenciar tus proyectos afectivos. Carta de la suerte: El Mago.
- Tauro: El Sol en Virgo abre la puerta a un nuevo comienzo romántico. Llega la practicidad que necesitabas para disfrutar del amor desde la estabilidad absoluta. Carta de la suerte: El Emperador.
- Géminis: Mercurio en Libra destraba la palabra y te permite comunicar tus emociones buscando el equilibrio en la pareja. Carta de la suerte: La Estrella.
- Cáncer: Venus en Escorpio agudiza tu intuición al máximo. Se favorecen las charlas intensas que tienen el poder de renovar tus vínculos desde el alma. Carta de la suerte: El Carro.
- Leo: Magnetismo y abundancia en su máxima expresión gracias a Júpiter. Es tiempo de valorar con claridad todo lo que entregas y recibes en el amor. Carta de la suerte: El Sol.
- Virgo: Tu temporada impone un renacer emocional. El Sol ilumina tus mejores virtudes para que puedas enfocar toda tu energía con precisión milimétrica. Carta de la suerte: La Sacerdotisa.
- Libra: Con Mercurio transitando tu signo, la diplomacia será tu mejor arma. Días claves para cerrar historias agotadas, dialogar en paz y sanar emociones estancadas. Carta de la suerte: La Justicia.
- Escorpio: Venus en tu propia casa enciende un fuego innegable. Tus deseos y proyectos de pareja se renuevan con una intensidad arrolladora. Carta de la suerte: La Fuerza.
- Sagitario: Fuerte impulso astral para tomar determinaciones. Llegó el momento de definir exactamente qué lugar va a ocupar el amor en tu vida diaria. Carta de la suerte: La Templanza.
- Capricornio: El Sol virginiano te brinda una estructura sólida para encarar tu propia renovación afectiva. Animate a abrirte a nuevas experiencias siempre desde la sensatez. Carta de la suerte: El Sumo Sacerdote.
- Acuario: Transformación profunda y honesta en tus relaciones. Mercurio impulsa la armonía necesaria en tus ideas para lograr vínculos más sinceros. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna.
- Piscis: Venus en Escorpio desborda pasión y empatía en tu vida sentimental. Se abre un ciclo determinante para consolidar tu pareja. Carta de la suerte: Los Enamorados.
Comentarios