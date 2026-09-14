«Cierres y nuevos deseos»: el horóscopo semanal del 14 al 20 de septiembre de Jimena La Torre y las cartas de la suerte para cada signo

El cielo de estos días marca un punto de inflexión definitivo para las relaciones interpersonales. Con el Sol transitando la constelación de Virgo, la energía astral exige dejar las excusas de lado para estructurar los deseos, ordenar el plano afectivo y prepararse para un verdadero renacer emocional.

La astróloga Jimena La Torre anticipó que el mapa cósmico estará fuertemente marcado por la necesidad de sanar viejas heridas a través del diálogo sincero. Mientras que el tránsito de Mercurio facilitará las conversaciones pendientes, el ingreso de Venus en Escorpio encenderá el magnetismo y la intuición profunda. Para potenciar esta vibración, el pronóstico asigna un arcano mayor del tarot como guía para cada signo.

El pronóstico semanal signo por signo según Jimena La Torre