Colgar hojas de laurel en la puerta de entrada: por qué recomiendan hacerlo 

El laurel es una de las plantas favoritas para condimentar las comidas. Sin embargo, no todos saben por qué recomiendan poner unas de sus hojas detrás de la puerta de entrada.

Desde la antigüedad, se asoció al laurel con la sabiduría, la victoria y la purificación. Por eso, muchos aseguran que poner un poco detrás de la puerta, ayuda a atraer las buenas energías.

¿Por qué recomiendan colgar laurel en la puerta?

De acuerdo a la tradición, el laurel funciona como un filtro natural que ayuda a mantener lejos las vibras pesadas, la envidia y los pensamientos negativos.

Por eso, colgar una hoja seca en la puerta principal es un gesto simbólico para proteger la entrada, el lugar por donde entran tanto las personas como las energías.

Además, se cree que el laurel atrae prosperidad y armonía. Tenerlo en la entrada ayuda a equilibrar el flujo de energía, favoreciendo la abundancia y el bienestar de quienes viven en la casa.

Otro punto clave es su capacidad para purificar y renovar el ambiente. Cada vez que se cambia la hoja por una nueva, se simboliza el inicio de un ciclo distinto, una manera de dejar atrás lo viejo y abrirse a lo bueno que está por venir.

Cómo colgar la hoja de laurel en la puerta

Elegí hojas sanas, secas y enteras.

Atalas con la cinta y colgalas del lado interior de la puerta de entrada.

Mientras lo hacés, podés pedir mentalmente protección, paz o prosperidad para tu hogar.

Cambiala cada 30 días o cuando la hoja se deteriore, agradeciendo su energía antes de reemplazarla.

Otros beneficios de la hoja de laurel:

Aporta aroma y sabor a las comidas: La hoja de laurel se usa en guisos, sopas y salsas para dar profundidad y un toque herbal suave, sin agregar calorías ni ingredientes artificiales.

Puede favorecer la digestión: En infusiones o caldos, se asocia con un efecto carminativo, ayudando a reducir gases, hinchazón y malestares estomacales leves.