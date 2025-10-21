Hervir laurel y canela en casa: cuáles son sus beneficios y por qué lo recomiendan
Ambas especias tienen propiedades antimicrobianas y ayudan a reducir bacterias en el ambiente dejando una fragancia natural.
El uso de trucos caseros en el hogar cada vez son más populares. En este marco, uno no tan conocido es el de hervir hojas de laurel y canela.
Al poner ambas especias en agua caliente, se liberan compuestos naturales que llenan el aire de un aroma cálido.
Los beneficios de hervir laurel y canela
Relajación y alivio del estrés: El perfume que se desprende al hervir laurel y canela ayuda a bajar la ansiedad y genera una sensación de calma. Muchos recomiendan dejar la olla a fuego bajo y simplemente disfrutar del aroma.
Purifica el aire: Ambas especias tienen propiedades antimicrobianas. Si bien no reemplazan la limpieza, ayudan a reducir bacterias en el ambiente y dejan una fragancia natural y agradable.
Cómo preparar la mezcla aromática en casa
- Colocá 3 o 4 hojas de laurel y 1 o 2 ramas de canela en una cacerola con agua.
- Llevá a ebullición y después bajá el fuego para que hierva suave durante 10 a 15 minutos.
- Podés dejar la olla a fuego muy bajo mientras estás en la habitación para que el aroma se disperse.
- Para aromatizar ambientes se puede pasar a un recipiente y dejarlo en la cocina, el baño o el living, ya que ayuda a neutralizar olores.
Precauciones a tener en cuenta
Aunque es un método natural y seguro, hay que prestar atención a algunos detalles como por ejemplo controlar que el agua no se consuma por completo y se queme. También, si sos alérgico, es aconsejable consultar a un especialista antes de probarlo.
