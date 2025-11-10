Colgar ramas de canela en la puerta de entrada: por qué recomiendan hacerlo

En el universo del Feng Shui, cada elemento del hogar cumple una función energética. Y en los últimos meses, una costumbre milenaria volvió a ganar protagonismo: colocar ramas de canela en la puerta de entrada. Más allá de su aroma cálido y reconfortante, esta especia se considera un símbolo de protección, abundancia y amor.

Según la filosofía oriental, la puerta de entrada es el punto por donde ingresa la energía vital (Chi), tanto positiva como negativa. Por eso, mantenerla limpia, ordenada y energéticamente equilibrada es esencial para atraer bienestar. En ese contexto, la canela actúa como un imán de prosperidad, capaz de neutralizar vibraciones densas y abrir el flujo del dinero y la buena suerte.

Los beneficios de colocar ramas de canela en la puerta de entrada

Atrae prosperidad: su aroma dulce simboliza la abundancia y el flujo constante de oportunidades.

Activa la energía del fuego: en el Feng Shui, este elemento impulsa la pasión, la motivación y el éxito.

Protege el hogar: se cree que sus propiedades aromáticas alejan las malas intenciones y limpian la energía de quienes ingresan.

Cómo realizar el ritual

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda colocar tres ramas de canela atadas con una cinta roja (símbolo de protección y fortuna) en la parte interna de la puerta principal. También puede hacerse un pequeño sahumerio con canela en polvo o en rama, repitiendo una afirmación positiva como:

“La abundancia entra a mi casa y permanece en ella.”

Algunos maestros del Feng Shui aconsejan realizar este ritual al comienzo de cada mes o en momentos de cambio —por ejemplo, al iniciar un nuevo proyecto o mudanza— para potenciar sus efectos.

Más allá de las creencias, la práctica invita a conectar con la intención de abrir la puerta a nuevas oportunidades, dejar atrás lo negativo y crear un entorno más armonioso.

Un pequeño detalle que puede marcar la diferencia entre una casa más perfumada y un hogar lleno de energía positiva.

Colgar hojas de laurel en la puerta de entrada: por qué recomiendan hacerlo

De acuerdo a la tradición, el laurel funciona como un filtro natural que ayuda a mantener lejos las vibras pesadas, la envidia y los pensamientos negativos.

Por eso, colgar una hoja seca en la puerta principal es un gesto simbólico para proteger la entrada, el lugar por donde entran tanto las personas como las energías.

Además, se cree que el laurel atrae prosperidad y armonía. Tenerlo en la entrada ayuda a equilibrar el flujo de energía, favoreciendo la abundancia y el bienestar de quienes viven en la casa.

Otro punto clave es su capacidad para purificar y renovar el ambiente. Cada vez que se cambia la hoja por una nueva, se simboliza el inicio de un ciclo distinto, una manera de dejar atrás lo viejo y abrirse a lo bueno que está por venir.