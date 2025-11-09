El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre, signo por signo
La astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte para cada uno.
Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 10 al domingo 16 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte para cada uno, especialmente en este período de Mercurio retrógrado que afecta a cada signo de forma distinta.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
- Aries
Para los nacidos en Aries, Mercurio retrógrado reimpulsa el trabajo y lo vuelve más pesado. Los proyectos se analizan y se realizan a conciencia.
Carta de la suerte : Siete de Oros. “Lo sembrando necesita un orden”.
- Tauro
Los taurinos ven mejoras en el trabajo. Los resultados aparecen con tranquilidad y se necesita analizar antes de actuar.
Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Justicia a favor en el trabajo con Mercurio retrógrado”.
- Géminis
Los geminianos, ante la entrada de Mercurio retrógrado en oposición, se ven más despiertos y les aparecen nuevas ideas.
Carta de la suerte: Ocho de Copas. “Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre tu ser”.
- Cáncer
Los nacidos bajo el signo de Cáncer aportan energía en cualquier lugar en el que estén, todo para generar energías mejores.
Carta de la suerte: La Templanza. “Respirá varias veces antes de decidir”.
- Leo
A los nacidos en Leo este Mercurio retrógrado les ralentiza lo que trabajaban y se les hará un poco más cuesta arriba.
Carta de la suerte: Caballo de Copas. “El amor te abre el corazón, aunque sea difícil de entender”.
- Virgo
Los nacidos en Virgo serán los elegidos para cambiar todo lo que haya que mejorar a nivel estructural. Comienza un periodo de mucha concentración para lograr lo bueno.
Carta de la suerte: La Estrella. “Las oportunidades se abren y tu mente te permite mayor desarrollo”.
- Libra
Los libranos se recicla el trabajo y empiezan a tener nuevos pensamientos para próximos proyectos a largo plazo.
Carta de la suerte: Cinco de Bastos. “Planes laborales que te obligan a trabajar en equipo y a seguir compitiendo”.
- Escorpio
Para los escorpianos, Mercurio en posición retrógrada es una de las mejores entradas. Comprenden y apoyan a los que tienen problemas.
Carta de la suerte: La Fuerza. “Pueden dominar todos los problemas de salud con paciencia”.
- Sagitario
A los nacidos en Sagitario, lo que menos les guste se hará presente con Mercurio en retrogradación. El trabajo se ordena lentamente.
Carta de la suerte: Cinco de Espadas. “Para ganar, primero tenés que perder”.
- Capricornio
A los capricornianos les cuesta conseguir el lugar que les corresponde. La cosecha se demora con la entrada de Mercurio retrógrado.
