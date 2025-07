Cómo impactará Mercurio retrógrado de julio 2025 en cada signo del zodíaco

En los próximos días de julio 2025 comenzará Mercurio retrógrado. Se trata de una ilusión óptica por la cual parece que el planeta retrocede sobre su propia órbita. En la astrología se considera uno de los tránsitos más temidos porque puede producir confusión, inconvenientes y malentendidos.

Mercurio entra en su segunda retrogradación del año el 18 de julio y seguirá de esa forma hasta el 11 de agosto. A continuación te detallamos cómo impactará este fenómeno en cada signo del zodíaco.

Cómo impactará Mercurio retrógrado de julio 2025 en cada signo

Aries: tendencia a discutir por tonterías en este periodo, por lo cual sus nacidos experimentarán malentendidos con amigos o en redes sociales. Buen momento para revisar viejos proyectos creativos.

Tauro: experimentará frustración por temas familiares o del hogar, puesto que la comunicación con convivientes puede ser complicada. No es el mejor momento para tomar decisiones inmobiliarias.

Géminis: Mercurio es el regente de este signo, así que los geminianos sentirán este retroceso en su modo de expresarse. Puede haber errores al hablar o escribir, por lo que es mejor evitar contratos.

Cáncer: puede que haya confusión con temas de dinero, gastos inesperados o retrasos en cobros. Se sugiere revaluar la relación que se tiene con lo que se valora material y emocionalmente.

Leo: es uno de los signos más afectados por este tránsito. Los leoninos podrían sentir que no los escuchan, que sus ideas no son reconocidas o que su voz no tiene eco.

Virgo: Mercurio también rige este signo de Tierra, y al estar retrógrado en la zona del inconsciente, sus nacidos podrían sentirse dispersos, con pensamientos confusos o con recuerdos del pasado que vuelven a activarse.

Libra: puede haber choques en grupos o con amistades porque los librianos podrían sentirse excluido o incomprendido. Se recomienda que revisen su lugar en lo colectivo y en qué causas están involucrados.

Escorpio: al igual que Tauro, la cuadratura que forma este tránsito planetario en el signo del escorpión puede generar fricciones internas, bloqueos creativos y roces con figuras cercanas.

Sagitario: puede haber inestabilidad con viajes, estudios o temas legales. Además, se pueden dar retrasos o errores en trámites. Igualmente, es un buen momento para revisar ideas que quedaron postergadas.

Capricornio: puede surgir incertidumbre por deudas, préstamos o bienes compartidos. Los capricornianos deberán revisar cómo se vinculan con los recursos ajenos y los acuerdos emocionales profundos.

Acuario: este es otro de los signos que se verán más afectados por Mercurio retrógrado en julio. Sus nacidos experimentarán dificultades para llegar a acuerdos o hablar con claridad en pareja o con socios.

Piscis: puede que haya desorganización en la rutina, causada por problemas técnicos, laborales o de salud menores. No es tiempo de exigirte de más, sino de ordenar lo pendiente.

Con información de La Nación