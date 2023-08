Conocé este ritual de la sal, para atraer la abundancia en simples pasos

Llega el primer domingo de septiembre 2023 y, con él, las oportunidades para hacer el ritual de la sal, que te permite atraer abundancia a tu vida. En estos contextos de crisis, siempre es posible tener una distracción que puede sacarte un rato de la realidad y, por qué no, ayudarte un poco.

La sal es uno de los recursos naturales más abundantes y en la antigüedad era un elemento por demás codiciado, ya que era una moneda de intercambio muy común. Por eso, en el presente es un elemento muy usado en rituales, debido a que se lo considera un mineral muy poderoso.

La sal está recomendada para canalizar energías y también limpiarlas, por eso su uso para esto es prácticamente cotidiano.

A continuación, repasamos paso a paso este simple ritual de sal para atraer la abundancia durante septiembre 2023. ¡Suerte!

Cómo hacer el ritual de la sal para la abundancia, en simples pasos

Para empezar con este ritual, vas a necesitar los siguientes elementos:

Un vaso o frasco de vidrio.

Dos cucharadas soperas de sal.

Mucha convicción en lo que estás haciendo y para qué.

Ahora, este primer domingo del mes debés preparar un vaso con agua y dos cucharadas de sal disuelta en él. Se puede hacer con sal gruesa o sal fina, ya que de igual manera funciona si crees en ello.

A este vaso debés dejarlo reposar una hora y, pasado ese tiempo, te lavás las manos con esta agua, mientras repetís este mantra:

“La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar”.

Lo ideal es que el agua vuelva a la tierra, pero de igual manera puede hacerse en el lavamanos o en la bacha de la cocina, porque funciona. Lo más importante es la intención.

Se repite la frase ya mencionada hasta que no tengas más agua para lavarte. Una vez que termines, no te seques, hay que hacer ruido con las manos, aplaudiendo o chasqueando los dedos hasta que estén secas. No te laves inmediatamente después. ¡Y listo!