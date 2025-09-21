Cómo ver el eclipse parcial de Sol en Virgo: horarios y efectos en los signos del zodíaco

Este domingo 21 de septiembre 2025, el cielo nos regala un evento astronómico clave: el último eclipse parcial de Sol del año, en Virgo. Este fenómeno no solo es un espectáculo visual, sino que también, según los expertos, impactará de distintas maneras en los signos del Zodíaco.

A continuación, te contamos dónde y a qué hora podrás observar el eclipse parcial de Sol en Virgo desde la Patagonia y cómo su energía podría afectar tu vida.

Eclipse parcial de Sol en Virgo 21 de septiembre 2025: ¿A qué hora se verá?

Según se informó oficialmente, el eclipse parcial de Sol se verá a partir de las 17:29 UTC y terminará a las 21:53 UTC, alcanzando el eclipse total a las 19:41 UTC. En este punto, la Luna tapará un 85% del disco solar, de acuerdo a lo indicado por el Servicio de Hidrografía Naval argentino.

Eclipse parcial de Sol en Virgo 21 de septiembre 2025: ¿Dónde se verá?

Lamentablemente, este último eclipse de Sol en Virgo no se verá en Argentina dada su ubicación. Sin embargo, podrá verse en otros puntos del mundo y, probablemente, se registrarán rarezas a la vista en la luz solar de la tarde.

Sin embargo, si vas a mirar al Sol para detectar el eclipse, no lo hagas sin protección y tampoco con lentes comunes. Tené en cuenta que podés necesitar:

Protecciones oculares certificadas.

Gafas especiales para eclipses.

Eclipse parcial de Sol en Virgo 21 de septiembre 2025: ¿Cuál será el impacto astrológico?

Como se trata del último eclipse de Sol del año, que se dará en el signo Virgo, los astrólogos indican que este período nos trae momentos de definiciones y finales ineludibles, cuya energía ya se siente en las últimas semanas.

Se trata de un examen de lo que ha quedado pendiente, que Virgo nos obliga traspasar con disciplina, orden y depuración. Lo que no supere esta prueba, quedará atrás en el tiempo.