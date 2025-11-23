ESCUCHÁ RN RADIO
El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 24 al 30 de noviembre, signo por signo 

Los distintos signos del zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno.

Redacción

Por Redacción

Jimena La Torre.

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 24 al domingo 30 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos. 

Las predicciones de Jimena La Torre para cada signo del Zodíaco en la última semana de noviembre 2025

  • Aries 

A los nacidos en Aries, Sagitario es uno de los soles que mejor energía les aporta, brindando tranquilidad y sabiduría. 

Carta de la suerte : El Mundo. “Aumentan los planes de viajes, así que pueden ir armando las valijas”. 

  • Tauro 

A los taurinos, Sagitario les enciende la lamparita y los impulsa a retomar un plan o un proyecto abandonado en su pasado. 

Carta de la suerte: Rey de Copas. “La inspiración regresa junto con nuevas ganas de apostar por lo que aman”. 

  • Géminis 

A los geminianos, Sagitario les ubica las ideas en una sola dirección y los ayuda a pensar bien, siempre contando con alguien que los apoye. 

Carta de la suerte: Dos de Copas. “Las alianzas y los acuerdos se vuelven claves para avanzar”. 

  • Cáncer 

Sagitario les mueve el optimismo a los nacidos en Cáncer, y les aporta una gran inyección de alegría y estímulos positivos. 

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. “Todo lo que estaba detenido comienza a fluir con nuevas oportunidades”. 

  • Leo 

A los nacidos en Leo, Sagitario los ayudará a avanzar hacia el futuro con alegría y optimismo. 

Carta de la suerte: Cuatro de Oros. “Un tiempo en el que tendrán logros y buen desarrollo de planes a futuro”. 

  • Virgo 

A los nacidos en Virgo, Sagitario los obliga a usar la estrategia y practicidad con inteligencia para salir adelante. 

Carta de la suerte: As de Espadas. “Un cambio de enfoque los llevará directo al éxito”. 

  • Libra 

A los libranos, Sagitario los ayudará a tomar decisiones en proyectos importantes. 

Carta de la suerte: Reina de Espadas. “Este ciclo te trae claridad mental y vínculos más armónicos. Todas las puertas se abren”. 

  • Escorpio 

A los escorpianos, Sagitario aparecerán con amigos, socios y compañeros que quieran compartir proyectos muy buenos. 

Carta de la suerte: Dos de Oros. “Las alianzas que surjan ahora pueden ser duraderas y exitosas”. 

  • Sagitario 

A los nacidos en Sagitario, este Sol los ubica en el mejor lugar y los ayuda a dar pasos bien firmes y concretos que quizás hasta ahora no pudieron dar. 

Carta de la suerte: El Mago. “Es tiempo de liderar con seguridad y mostrar lo mejor de su ser“. 

  • Capricornio 

A los capricornianos, este Sol los ayuda a mirar para atrás, recapacitar y evaluar lo hecho hasta ahora para seguir con alegría y optimismo hacia el futuro. 

Carta de la suerte: El Ermitaño. “El descanso y la reflexión te llevan al lugar que te merecés”. 

  • Acuario 

A los nacidos en Acuario, este Sol los anima, los ubica en un gran lugar de sabiduría y reconocimiento. La energía se potencia y se sienten capaces de todo. 

Carta de la suerte: Rey de Espadas. “Surgen oportunidades para destacar o firmar acuerdos positivos”. 

  • Piscis 

A los piscianos, el Sol en Sagitario los puede hacer poner un freno para tomar los recaudos necesarios y organizar mejor sus próximos pasos. 

Carta de la suerte: El Carro. “Un viaje o una mudanza puede marcar un nuevo comienzo”. 


Temas

Jimena La Torre

Predicciones

