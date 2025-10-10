Portal 10/10: Descubrí cómo manifestar tus deseos en este día mágico

¿Listos para pedirle un deseo al universo? Este viernes 10 de octubre se abre uno de los portales energéticos más potentes del 2025: el esperado 10/10. Se trata de una fecha cargada de magia y vibraciones altísimas, ideal para manifestar y atraer todo eso que anhelás.

Si querés saber cómo aprovechar la energía mágica de este portal y cuál es el ritual más efectivo para conectar con la abundancia, seguí leyendo que te contamos todas las claves.

Portal energético 10/10: ¿Por qué es una fecha tan poderosa?

Los portales energéticos, que suelen ser aquellos días que coinciden con el mismo mes, son momentos de intensa conexión con el universo. Se trata de un momento único y mágico en el que podés manifestar lo que deseas.

En este caso, el portal del 10/10 suma un plus: el número 10 simboliza la energía del inicio de un nuevo ciclo, desde un profundo aprendizaje, soltando lo viejo que está representado por la energía del 9, la fecha anterior.

La energía del número 10 nos invita a la introspección, la manifestación y el inicio de un nuevo ciclo de la mano de nuestros deseos más profundos, para evolucionar en nuestro camino. Por eso, suele aprovecharse este portal para conectar con uno mismo e integrar la potencia de los nuevos comienzos.

Portal energético 10/10: un ritual clave para manifestar

El portal del 10/10 es ideal para manifestar lo que querés que suceda en los próximos días, integrando toda la potencia propia que trae esta fecha tan especial.

Así que te recomendamos que si tenés un deseo, sigas estos consejos: