Mhoni Vidente: colores de la suerte y números mágicos para esta nueva semana de octubre 2025

Mhoni Vidente, además de difundir sus predicciones para esta nueva semana de octubre 2025, detalló los colores de la suerte, los números mágicos y las cartas del tarot para cada uno de los 12 signos del zodíaco. Los detalles en esta nota.

Mhoni Vidente: los colores mágicos para la semana que va del 6 al 12 de octubre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores mágicos para la semana que va del lunes 6 al domingo 12 de octubre 2025:

Aries: Rojo y Amarillo.

Tauro: Naranja y Blanco.

Géminis: Amarillo y Naranja.

Cáncer: Negro y Blanco.

Leo: Azul y Amarillo.

Virgo: Morado y Blanco.

Libra: Verde y Blanco.

Escorpio: Azul y Rojo.

Sagitario: Blanco y Rojo.

Capricornio: Blanco y Azul.

Acuario: Blanco y Verde.

Piscis: Rojo y Verde.

Mhoni Vidente: los números mágicos para la semana que va del 6 al 12 de octubre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números mágicos para la semana que va del lunes 6 al domingo 12 de octubre 2025:

Aries: 08, 31 y 44.

Tauro: 24, 30 y 77.

Géminis: 11, 14 y 17.

Cáncer: 02, 21 y 23.

Leo: 06, 29 y 62.

Virgo: 03, 04 y 32.

Libra: 07, 13 y 26.

Escorpio: 10, 34 y 40.

Sagitario: 18. 29 y 47.

Capricornio: 05, 16 y 21.

Acuario: 06, 09 y 35.

Piscis: 06, 12 y 50.

Mhoni Vidente: las cartas del tarot para la semana que va del 6 al 12 de octubre 2025

Según Mhoni Vidente, estas son las cartas del tarot para la semana que va del lunes 6 al domingo 12 de octubre 2025: