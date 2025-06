El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 27 de junio 2025, signo por signo 

Como cada domingo, Mhoni Vidente publicó su horóscopo semanal del 22 al 27 de junio 2025, para todos los signos del zodiaco.

En este caso, la reconocida astróloga y tarotista, famosa por sus acertadas predicciones a nivel mundial, revela qué nos trae el destino para los próximos días y aconseja qué hacer para estimular la estabilidad, la abundancia, el amor y el bienestar.

A continuación, las predicciones que publicó en su canal oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente).

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal del 22 al 27 de junio 2025

Aries

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Viernes. Colores: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 15, 17 y 28. Signos compatibles: Géminis, Leo y Capricornio.

Semana para entender hacia dónde van y qué quieren para ser felices; días de madurez y de pensar qué construyen para el futuro. Cambios importantes en lo laboral. Mantengan buenos hábitos para recuperar el buen ánimo, la buena salud y lo necesario para progresar. Traten de resolver trámites legales pendientes. Sigan estudiando y actualizándose; están en momento de expansión: anímense a progresar. Esta semana cambien sistemas de comportamiento. Tienen la capacidad de liderar, así que arriésguense. Propuesta de amor verdadero, matrimonio o convivencia. Será una semana para pensar firme y no soñar tanto: es tiempo de concretar. Visualícense en el éxito y tendrán resultados positivos; imaginen y luego desarrollen. En el trabajo, los auditan o supervisan: presten atención a eso. Nunca vuelvan al pasado, siempre hacia adelante.

Tauro

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Lunes. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 09, 27 y 66. Signos compatibles: Tauro, Virgo y Capricornio.

Semana para quitarse energías tóxicas y negativas; y para desarrollarse más en lo personal. Mejoren hábitos. Momento de quitarse gente tóxica: abran bien los ojos. Reciben un dinero extra y lo mejor es invertirlo bien. Resuelvan temas de papeles que tengan pendientes. Solucionen viejos pleitos familiares. Renuévense. Semana de deseo, pasión y conquista; pero no se ilusionen tan fácil, vayan a paso firme. No se rindan porque viene una transformación a todo lo positivo. Terminen lo que empiecen. Cierran ciclos del pasado. Sus pensamientos deben ser positivos, estables y progresistas para avanzar y crecer. Corten lazos con quienes los dañaron o no los quisieron bien. No presten nada. Pídanle ayuda al Arcángel Miguel, que él los protegerá estos días. Ayudan a un familiar enfermo. Preparan un viaje. Busquen otros trabajos sin miedo para desarrollarse más. No celen tanto a su pareja.

Géminis

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Martes. Colores: Blanco y Azul. Números de la suerte: 03, 16 y 25. Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

Momento de viajar; de desarrollarse laboralmente; de sentirse plenos. No hablen tanto de sus cosas y eviten ofender a los demás. Semana de mucho trabajo. Resuelven trámites importantes. Merecen tener una buena pareja: eviten salir con personas comprometidas y no vuelvan con amores del pasado. No presten nada a nadie. Cambios de jefatura en su trabajo. Conecten más con la naturaleza. Alcanzan sueños y metas. Traten de controlar impulsos y arrebatos: relájense. Eviten discutir con su pareja. Dispónganse a progresar y concéntrense en eso. Los arcángeles los ayudarán a liberarse de energías tóxicas que los rodean. Dejen vicios y excesos. Arreglen temas legales. Hablan con gente de poder por cambios de trabajo positivos.

Cáncer

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Jueves. Colores: Rojo y Naranja. Números de la suerte: 14, 20 y 23. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Aries.

Semana de mucho trabajo y desarrollo laboral. Inviertan en estar mejor, eso les dará buenos resultados. Están en momento de recuperar lo perdido. No tengan pensamientos de venganza: lo que pasó, pasó; crezcan y avancen. Tomen decisiones para vencer, avanzar y ser felices ustedes. Sigan estudiando e inviertan para crecer. No tengan miedo al qué dirán ni a los cambios. Cuando toman decisiones, avanzan. Para los casados, embarazo en puerta. Colaboración con personas de poder para un nuevo proyecto. Protéjanse de envidias y de gente tóxica. Triunfo, determinación y crecimiento. Crecen en todos los sentidos. Sean más desconfiados para no sentirse defraudados.

Leo

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 01, 23 y 48. Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Semana para pensar qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Momento de acomodar sentimientos; de crecer más económicamente; y de no perder tiempo o talento. Días para alejarse de gente tóxica y para mantener una mentalidad centrada. Semana de reuniones laborales. Concretan una venta: inviertan bien en lo que reciben. Eviten vicios y excesos; busquen el equilibrio. Preparen un viaje. Aprovechen su tiempo y desarróllense más; no tengan miedo a ser diferentes, a volver a estudiar o a iniciar un emprendimiento. Vale equivocarse pero también reconocerlo para avanzar. Cuídense de gente envidiosa. Fuente extra de energía de vivir. Mantengan buenos hábitos y no piensen cosas que no son. Semana de conquistas amorosas. Cancelen, despejen y borren de su mente y de su vida todo lo negativo que arrastran: no carguen culpas ni algo que no era para ustedes. Todo lo que desean saldrá bien pero cuídense de chismes, problemas o discusiones con compañeros de trabajo.

Virgo

Carta de la semana: El Carro. Día de la suerte: Martes. Colores: Rojo y Verde. Números de la suerte: 07, 28 y 39. Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Géminis.

Avancen sin miedo. Traen buena racha y estabilidad económica; proyección de crecer aún más. Sigan estudiando. Semana de mucho trabajo y de resolver problemas laborales o de estudio. No se dejen engañar o chantajear por gente tóxica. Es tiempo de cosechar; de prosperidad y de preparación en todo sentido para vivir mejor. Se cumple lo que deseaban en todas las áreas. Cuidado con las peleas de pareja o separaciones. El arcángel Rafael los ayudará a sanar sus problemas y a desarrollarse más laboralmente: pídanle todos los días. Dinero rápido y fácil. Cambien hábitos y eviten la monotonía.

Libra

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Viernes. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 02, 13 y 37. Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.

Son fuertes, determinantes y justicieros. Son líderes naturales: prepárense más para desarrollarse más. Les dan un ascenso o un mejor puesto en estos días. Eviten compromisos sólo por quedar bien. Es tiempo de invertir y construir para su futuro. Gasten en ustedes; arreglen su casa. Semana de mucho trabajo y ocupaciones. Suelten para avanzar; pídanle al arcángel Miguel que los ayude a soltar lo que no era para ustedes. Persigan siempre objetivos claros y pídanle a este arcángel que los ayude a avanzar. Semana de reuniones laborales.

Escorpio

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 13, 21 y 74. Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Momento de estar arriba. Dejen de lado el drama y la necesidad de llamar la atención para avanzar solos, sin necesitar a otras personas. Semana de poner papeles en orden; de dar exámenes y de volver a estudiar. Resuelven problemas legales. Semana clave para desarrollarse más en cuestiones laborales: busquen la estabilidad laboral y de pareja. Fuerza vital para lograr lo que desean. Infórmense antes de juzgar. No exploten y busquen tranquilidad. Organicen un viaje: es tiempo de aprender y conocer otros lugares y culturas. Para los casados: embarazo en puerta. Limpien su energía y protéjanse: no sean tan confiados. Sorpresa, regalo y alegría. Guarden bien su dinero y no lo presten.

Sagitario

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Lunes. Colores: Naranja y Azul. Números de la suerte: 05, 19 y 26. Signos compatibles: Sagitario, Aries y Cáncer.

Avanzan y crecen; sigan desarrollándose. Están en momento de aprender a crecer económicamente. Después de caerse, deben levantarse: dejen la autocompasión, reivéntense y miren al futuro. Semana de mucho trabajo y estrés: eviten acelerarse para no tener problemas de salud. Recompensa económica del pasado. Es tiempo de despertar: no se dejen manipular ni inviertan tiempo o dinero en cosas que no sirven. Renuévense y proyéctense hacia el futuro. Sean sabios al contestar. Cuidado con celos o traiciones. Expansión: tengan el poder de manifestar para realizar. No hablen tanto y hagan más. Semana de pasión y sexo. Poder, determinación y crecimiento laboral en estos días.

Capricornio

Carta de la semana: As de Bastos. Día de la suerte: Viernes. Colores: Verde y Rojo. Números de la suerte: 10, 22 y 30. Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Semana de decidir, accionar y crecer. No se la crean, caminen con humildad y piensen en grande. Eviten el ego y la soberbia; traten de tener pensamientos claros, generosos y buenos. Viaje corto. Semana de conocer gente y de traer cosas positivas a su vida. Muy buena semana: aprovéchenla. Sigan estudiando y aprendiendo. Días de ver al futuro y proyectar. Pongan sus papeles al día. Traten de vivir mejor y de sentirse plenos; vivan para ustedes y no para los demás. Semana de muchas reuniones y energías encontradas en el trabajo: no discutan. No se autolimiten en sus sueños y objetivos. Sean prudentes al hablar; controlen su carácter o impulsos negativos. Aliméntense mejor. Esta semana los acompaña el arcángel Miguel: invóquenlo que los protegerá. Pisan triunfo y éxito. Cambien de actitud y renuévense.

Acuario

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Martes. Colores: Blanco y Naranja. Números de la suerte: 06, 08 y 26. Signos compatibles: Libra, Leo y Géminis.

Crecen y se desarrollan. Están madurando y aprendiendo a vivir para ustedes. Es tiempo de crecer; de tener pareja; de vivir solos. Días de suerte en el azar. Semana de pagar deudas. Inviertan bien. Arreglen sus papeles. Deben creérsela y confiar en ustedes: no se rindan. Terminen todo lo que empiecen. Libérense de miedos del pasado y de gente tóxica ahora para empezar a crecer. Sorpresa, alegría y satisfacción por hacer algo bien. Semana de eventos y reuniones laborales.

Piscis

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Martes. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 04, 11 y 40. Signos compatibles: Escorpio, Virgo y Cáncer.

Abracen la riqueza. Es que esta semana, la riqueza será su palabra en todo sentido. Esto significa exageración de algo: podrán ser ricos en amor, salud, estabilidad, etc. Traten de dormir más y mejor. Vienen cambios y una nueva vida para ustedes; mejoras en todo lo que hagan. Semana de mucho trabajo; de cierre de contratos; de concreción en cuestiones laborales que los ayudarán a desarrollarse más económicamente. No crean chismes o intrigas de gente tóxica: no le den poder a nadie ni dejen que trastornen su paz; dense poder a ustedes mismos y a nadie más. Será una gran semana, pero no piensen de más, exageren o dramaticen: traten de vivir una vida más práctica. Paguen deudas. Conecten con la naturaleza. Vitalidad y fortaleza. Sean perseverantes en lo que quieren: terminen lo que empezaron. No le den tanto a su pareja. Vuelvan a estudiar. Ley de atracción: traten de atraer todo lo que necesitan para ser felices en la vida; atraigan con su mente, acciones y buen vida lo que desean. Sí a todo; progresan y van por buen camino. Lo que hicieron, ya pasó. Se desarrollan en lo laboral y aprenden cosas nuevas.