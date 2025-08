El Horóscopo de Mhoni Vidente para todo agosto 2025, signo por signo

Mhoni Vidente reveló las predicciones de agosto 2025 para todos los signos del zodiaco. En un video de su cuenta oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente), la reconocida astróloga y tarotista adelanta qué nos depara el destino para este mes del infinito; un mes mágico, de sol, de fuerza, de dinero y de cambios radicales.

Signo por signo, el horóscopo de Mhoni Vidente para agosto 2025

La famosa pitonisa reveló el mensaje de las cartas, los días de suerte de cada signo y qué arcángel nos protegerá.

ARIES

Carta del mes: El Sol. Color: Naranja y Verde. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 07, 19, 48 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio.

Agosto será un gran mes; un mes de reinventarse; de verse mejor; de tener mejor energía y de centrarse hacia dónde van. Viajes. Cambios inesperados. Resuelven temas legales y todo lo que necesitan. Es un momento ideal para iniciar un negocio propio y crecer más económicamente. Hagan inversiones claras para empezar a avanzar. No le rueguen nada a nadie en ningún aspecto. Dejen las discusiones en el pasado. Conecten con la naturaleza y el sol. Renueven su hogar para vivir mejor y más plenamente. Abundancia económica. Usen cosas de plata y perfumes florales o de cuero. Crecimiento sin límites en lo laboral y cambios positivos en su vida. Ordenen sus gastos y ahorren para el futuro. Terminen todo lo que empiecen. Propuesta de amor verdadero.

Días claves: 1, 3, 4, 6, 12, 13, 20, 21, 25 y 31.

Mensaje: Aprendan a respirar. Analicen todo, no se aceleren y respiren profundo: no hay prisa, vayan paso a paso.

Arcángel que los protege: Metatrón. él les da las soluciones para que puedan salir de problemas. Les dice que el éxito está asegurado en su vida, sólo deben ser más prudentes y conscientes de con quién se juntan. No teman a los cambios y a tomar decisiones drásticas.

TAURO

Carta del mes: El Ermitaño. Color: Rojo y Blanco. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 04, 20 y 21 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Capricornio y Escorpio.

Este mes vienen cambios positivos. Abran las puertas a la abundancia y dejen de pensar en cosas del pasado. Será un mes placentero. Viaje. Hagan compras importantes. Energías encontradas en cuestiones amorosas con celos, desconfianza y peleas: no se aceleren y pienses antes de hablar o actuar. Terminen los asuntos pendientes. Arreglen su casa. Este mes se cumple lo que esperaban. Mantengan siempre el buen humor y no se contagien la amargura de otros. No insistan con lo que no es para ustedes. No gasten por gastar: administren mejor su dinero. Quítense la indecisión y no sigan enganchados en el pasado.

Días claves: 3, 4, 8, 11, 14, 21, 22, 27 y 30.

Mensaje: Gran sorpresa. Este mes reciben lo que tanto esperaban para vivir mejor.

Arcángel que los protege: Miguel. Récenle más a él ya que los ayudará a transformar su vida. Les dice que vendrá un aumento rápido en dinero, negocios y trabajo. Él los ayuda a enfrentar envidias y mal de ojo.

GÉMINIS

Carta del mes: El Loco. Color: Azul y Amarillo. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 03, 12 y 16 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Acuario y Libra.

Viajes. Oportunidades importantes para avanzar en negocios o proyectos, o cerrar contratos. Tiempo de madurez, de pensar en el futuro y de pensar en tener pareja estable y formar familia. Les llega dinero extra. Quítense todo tipo de vicios. Dedíquenle más tiempo a su vida y hagan cursos para seguir capacitándose. Les ofrecen trabajo en una empresa internacional: acepten. Quítense personas tóxicas que sólo les toman su buena vibra y energía; vean bien con quién se relacionan para que no lo frenen. Propuesta de amor verdadero y estabilidad. Es un buen mes para tener un verdadero amor y crecer en cuestiones de familia.

Días claves: 1, 3, 7, 11, 16, 17, 21, 24, 30 y 31

Mensaje: Dejen ir el pasado y lo que no era para ustedes. No presten dinero y no se enfrasquen en problemas ajenos ni discutan por cosas que no son propias.

Arcángel que los protege: Uriel. Tendrán el poder para cambiar lo negativo a positivo. Concéntrense y tengan claro el poder de su propósito. Él los liberará de ataduras. Pídanle que les llegará la abundancia son límites.

CÁNCER

Carta del mes: La Estrella. Color: Amarillo y Rojo. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 09, 23 y 27 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Piscis.

Es momento de seguir brillando y de recibir recompensas económicas. Ya no hay tiempo de lamentarse ni exagerar. Tendrán la oportunidad de ver hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Viajes de placer. Sanen su economía y paguen sus deudas. Resuelven temas legales a su favor. Estimulan su patrimonio y su crecimiento. Sigan estudiando y preparándose. No rueguen ni regresen con amores del pasado. Mes de transformación a lo positivo y de ilusiones fuertes. Tranquilícense y no dramaticen.

Días claves: 1, 2, 5, 9, 14, 18, 21, 23, 25 y 31.

Mensaje: Raíces de abundancia. Estabilidad económica y crecimiento en todos los sentidos. Atrévanse a crecer más profesionalmente.

Arcángel que los protege: Rafael. Pídanle con toda su alma y su corazón que serán escuchados. Él los ayuda, escucha su voz y les dice que hará justicia en su vida. No se rindan, perseveren en su felicidad.

LEO

Carta del mes: El Diablo. Color: Rojo intenso y Blanco. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 13, 24 y 61 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Tauro, Aries y Sagitario.

Dinero rápido y fácil; dinero por juegos de azar. La suerte les sonríe. Viajes. Se reinventan y dejan lo negativo del pasado. No rueguen ni regresen al pasado. No tengan miedo de ser felices. Estudien idiomas. Desconfíen de los que los rodean, no sean tan confiados. No dejen de manifestar lo que desean. Sean perseverantes y prudentes. Si están en pareja, cuidado con pleitos, alejamientos o separaciones. Resuelven trámites.

Días claves: 1, 3, 6, 8, 13, 17, 21, 25, 27 y 31.

Mensaje: Sincronicen su tiempo. Administren su dinero y no presten nada.

Arcángel que los protege: Miguel. Nuevas oportunidades para crecer económicamente. Sus planes se realizarán. Él les recomienda alejarse de brujerías y de gente perversa. Fortalezcan su espíritu y dejen de lado sus miedos.

VIRGO

Carta del mes: El Mundo. Color: Verde y Blanco. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 10, 27 y 28 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio, Aries y Géminis.

Será un mes de viajes y disfrute. Gasten en ustedes. Reciben un dinero inesperado. Resuelven temas legales familiares. Sonrían más. No tengan miedo al qué dirán, sean auténticos. Vienen cambios y tener miedo al futuro es sano. Será un mes de muchos festejos. Momento de recibir energías positivas. Viene un cambio positivo en lo laboral. Mejoren su alimentación. No se pongan límites, tengan constancia y seguridad. No se metan en chismes. Si están en pareja, embarazo en puerta. Arreglen su casa y todo lo que esté roto.

Días claves: 1, 3, 5, 8, 12, 15, 20, 22, 27, 28 y 31.

Mensaje: Conecten con el mar y la naturaleza para elevar su energía positiva. No todo es trabajo, también busquen diversión.

Arcángel que los protege: Metatrón. Determinación hacia lo que quieren; controlen su mal carácter y sus malos pensamientos. Promoción laboral o profesional. Tendrán el éxito y el reconocimiento que necesitan.

LIBRA

Carta del mes: El Mago. Color: Azul y Plata. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 01, 05 y 33 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.

Pidan que se les dará. Será un mes cabalístico, de alegría, estabilidad y realización laboral. Ocúpense de su cuerpo, mente y espíritu para tener un equilibrio perfecto. Arreglen papeles. Eviten el estrés y aprendan a vivir mejor y con estabilidad, especialmente en cuestiones laborales. Enfrenten problemas familiares y resuélvanlos. Reciben un dinero extra. Cuídense de traiciones de amistades o amores del pasado. Es tiempo de purificarse y sentirse mejor. Expándanse en lo laboral y económico.

Días claves: 1, 2, 7, 8, 11, 13, 17, 20, 22, 24 y 31.

Mensaje: Reciben un llamado o mensaje por un contrato nuevo.

Arcángel que los protege: Gabriel. Él les dice que tomen la decisión indicada porque les traerá recursos económicos. Libérense de ataduras que sólo los detenían. Depuren lo que no sirve.

ESCORPIO

Carta del mes: Rueda de la Fortuna. Color: Naranja y Verde. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 06, 14 y 35. Signos compatibles: Cáncer, Géminis y Piscis.

Momentos de estar arriba, crecer económicamente, desarrollarse más y tomar decisiones drásticas y determinantes. Eviten agresiones, pleitos y malos entendidos. Les dan un nuevo puesto importante. Arreglan papeles para pedir un préstamos que los ayude a crecer. No lleven una doble vida para evitar problemas. Prosperidad sin límites. Sigan estudiando. Propuesta de convivencia o matrimonio.

Días claves: 1, 3, 7, 9, 15, 17, 20, 24, 25 y 31.

Mensaje: El despertar de un nuevo camino se dará este mes.

Arcángel que los protege: Rafael. Tomen las decisiones con la razón y no con el corazón; tomen decisiones con calma. El poder del amor llega este mes.

SAGITARIO

Carta del mes: As de Bastos. Color: Rojo y Naranja. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 11, 25 y 46 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Aries y Leo.

Poder, determinación y crecimiento. Muy buen mes en el que se reinventan. Los invitan a salir de viaje: acepten. No vale volver con un amor del pasado o a un trabajo anterior; vale avanzar y crecer. Cómprense ropa y calzado para verse mejor. Duerman bien. Terminen lo que empiecen. Este mes tendrán una fuerza extra: úsenla para estar mejor. Ayuden al medioambiente. Cuidado con brujerías, hechizos o envidias. Si están en pareja, cuidado: conflictos graves o posible divorcio.

Días claves: 3, 4, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.

Mensaje: Traten de sanar su corazón, su espíritu y su cuerpo. Dejen las cosas atrás y no vuelvan con lo que no se puede dar.

Arcángel que los protege: Uriel. Los ayuda a que la riqueza vuelva a ustedes. La riqueza es maravillosa. Iniciarán un vínculo sin problemas ni vicios. Quítense la avaricia, la soberbia y el ego que no les dejarán nada bueno. Prosperidad gracias a pensamientos positivos. Éxito rotundo.

CAPRICORNIO

Carta del mes: El Emperador. Color: Azul intenso y Rojo intenso. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 15, 30 y 31 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Aries.

Viajes. Retoman negocios, estudios o algo que desean hacer. Es un mes para zafar de gente «intrigosa», con malas vibras o chismes. Mes de avanzar con inteligencia y capacidad. Serán el pilar de muchos. Se reinventan y crecen. Renuévense y cambien de look. Tengan pensamientos claros y precisos. No se queden donde no los quieren. Conocen gente y lugares. Si están en pareja, embarazo en puerta. Amor tranquilo y verdadero. Cuidado con pérdidas o robos: no presten dinero porque no se los devolverán.

Días claves: 1, 3, 4, 6, 11, 13, 17, 20, 24, 25 y 31.

Mensaje: Abrirse a nuevos descubrimientos y campos de trabajo. Las puertas de la abundancia se abren. Estudien más y vean qué quieren para desarrollarse.

Arcángel que los protege: Metatrón. Hagan todo con fe y determinación. Crean más en ustedes y escuchen primero su razón y luego su corazón. No dejen que los usen. Él los ayudará a cortar envidias y brujerías. Sean firmes y constantes con lo que desean que será cumplido.

ACUARIO

Carta del mes: El Carro. Color: Rosa fuerte y Rojo intenso. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 08, 29 y 35. Signos compatibles: Tauro, Géminis y Leo.

Sigan adelante sin miedo y con determinación. Encuentran el verdadero amor. Mes de mucho trabajo y negocios; de estar determinados al éxito. Mes de energías encontradas en cuestiones laborales por envidias. Reinvéntense y saquen lo mejor de ustedes. Capacítense. Cuidado con tener muchos amores: determinen quién es la persona ideal. Sean más espirituales. Acepten los proyectos importantes de negocios del extranjero que les propongan. Reconciliación y alegría intensa.

Días claves: 2, 5, 8, 10, 15, 20, 22, 24, 28 y 31.

Mensaje: Mirar más allá y tener claro su propósito de vida para avanzar.

Arcángel que los protege: Miguel. Quítense problemas, salaciones y chismes de su alrededor. Brillarán más que nunca: protéjanse de las envidias y no confíen en nada ni nadie. Miguel los protegerá. Tengan planes ambiciosos porque la situación será de abundancia.

PISCIS

Carta del mes: As de Oros. Color: Azul fuerte y Naranja. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 22, 26 y 38 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Leo y Cáncer.

Suerte, determinación, felicidad y riqueza. Mes muy importante por viajes y disfrute general. No le hagan caso a chismes, intrigas, injurias o gente negativa. Mes de recibir dinero, ahorrar y comprar cosas para avanzar. Resuelvan trámites y papelería. Mes de tomar decisiones importantes; es un mes que les da la oportunidad de ser felices. Cómprense algo de plata u oro: gasten en ustedes. Mantengan buenos hábitos. No compren el amor o la amistad. Libérense de personas del pasado. Transición a lo positivo en este mes. Quédense con lo bueno que hicieron este año y traten de realizarse laboralmente. Si está en pareja, embarazo en puerta. Dejen de lado el drama y la exageración: sean más positivos.

Días claves: 1, 3, 7, 11, 16, 17, 21, 23 y 30.

Mensaje: Este mes les revelan una oportunidad nueva de trabajo.

Arcángel que los protege: Uriel. Es el momento de actuar conforme a sus planes. No hablen sobre ellos con nadie. Será un mes fundamental en todos los sentidos. Deseen el lujo, la abundancia y la riqueza: Uriel se las traerá. Cuidado con la traición de amigos: fíjense con quién están.