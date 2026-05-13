Rosario Central se quedó con el duelo de Academias y está en las semifinales del Apertura

Ruben, que volvió después de un año y medio; Copetti, que aplicó ley del ex; y Quintana, festejan el 2-1 de Central. (Fotobaires)

El duelo de Academias tiene dueño y se llama Rosario Central. En un partido que arrancó con paridad, pero se rompió por dos expulsiones, el Canalla se lo dio vuelta a Racing, le ganó 2-1 y se metió en las semifinales del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Matías Zaracho adelantó al equipo de Avellaneda, pero Gastón Ávila y Enzo Copetti, con la inefable ley del ex, revirtieron la historia en un Gigante de Arroyito que estuvo a pleno y que además vivió una noche muy especial: el retorno de Marco Ruben, después de un año y medio.

Los minutos iniciales fueron parejos, con dos equipos dispuestos a arriesgar poco y a buscar el error del rival. A los 15 llegó la primera intervención del VAR luego de una falta de Maravilla Martínez a Gastón Ávila. Hubo “siga, siga”, pero estos dos nombres fueron vitales en la segunda mitad.

Con posesión repartida y pocas oportunidades claras, los dos parecían estar enfocados en el entretiempo. Pero luego de un centro cruzado, Maravilla la bajó y por el segundo palo apareció Matías Zaracho, que sacó un remate forzado que pasó entre las piernas de Conan Ledesma y abrió el marcador para la Academia de Avellaneda.

Sosa y Costas, capitan y DT de Racing, que quedó con 9 y se le complicó. (Fotobaires)

Central lo buscó y lo encontró

El complemento fue totalmente diferente. Obligado por el público, el Canalla acorraló al equipo de Gustavo Costas, que se sostuvo durante 20 minutos gracias al gran nivel de Facundo Cambeses. Otra vez el VARentró en escena para anular un gol de Alejo Véliz, pero Central siguió en la búsqueda y tuvo su premio. Ávila anticipó en un córner ejecutado por Ángel Di María y por fin batió a Cambeses, que a esa altura ya tenía el cartel de figura.

En el mejor momento de Central, todo se complicó para Racing porque Maravilla marchó a las duchas. Otra vez fueron a mirar las cámaras en Ezeiza, vieron que el 9 agredió a Emanuel Coronel. Con uno más, el Canalla lo buscó, pero no lo encontró y se fueron al tiempo extra.

Toda la emoción de Central y de Veliz, que en junio dejará el club. Se quiere ir campeón. (Clarín)

Aunque el local tuvo un hombre más no logró inquietar a un rival que se paró bien y apostó a una contra salvadora. Sin embargo, el panorama, otra roja complico a los de Costas porque Marco Di Cesare vio la segunda amarilla y ahí sí, todo quedó a pedir de Rosario Central.

Gigante «explotado», por Ruben y por el gol

En el segundo tiempo suplementario, Jorge Almirón mandó a la cancha a Marco Ruben, el estadio se vino abajo y casi como una continuidad, al minuto, Copetti anotó el 2-1. Se la dejó Carlos Quintana, que entró para jugar de 9 y definió ajustado al palo. No lo gritó, pero se sacó las ganas porque lo buscó siempre.

Arriba en las cifras y con 11 contra 9, se dio la lógica: Central tuvo las más claras en las contras y Racing fue por la heroica que nunca llegó. Así, el Canalla es top 4 y seña en grande. Va por todo con Di María como líder, pero con referentes, como Ruben, que tiran del carro.