Tal como lo hace en cada inicio de mes, Mhoni Vidente nos deja las predicciones mensuales de noviembre 2025 para cada uno de los signos del zodiaco.

En un video que posteó en su cuenta oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente), la famosa astróloga y tarotista, reconocida por sus acertadas predicciones a nivel mundial, adelanta qué nos trae el destino para el mes 11, el anteúltimo del año.

De acuerdo a la pitonisa, noviembre es el mes de Dios, un mes completamente cabalístico.

El Horóscopo mensual de Mhoni Vidente para noviembre 2025: predicciones signo por signo

Aries

Carta del mes: El Sol . Color: Blanco y Azul. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 02, 09 y 17 (7golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio.

Es un mes de brillar y de salir de viaje. Posible cambio de trabajo, compra importante o inicio de negocio propio. Vuelvan a estudiar. Hagan pagos pendientes e inviertan su dinero. Conecten con la naturaleza. Dos contratos nuevos: uno del exterior y otro local que les ofrecen más ingresos y estabilidad económica. Deben mantenerse más alegras y optimistas. Piensen en el futuro que desean. Arreglen su casa para vivir mejor. Protéjanse de envidias y malas vibras. Los busca un amor del pasado sólo para quitarles su estabilidad: cierren ese vínculo y aléjense de esa gente tóxica. Poder económico. Resuelven trámites. Riqueza, estabilidad y abundancia. No pequen de inocentes y cuidado con los fraudes. Tengan más confianza en ustedes mismos. Sean honestos. Si están en pareja, embarazo en puerta. Tiempo de estabilidad y crecimiento personal.

Días claves: 2, 4, 7, 11, 13, 20, 21, 27, 28, 29 y 30.

Mensaje de las cartas: Traten de hacerse notar todo el mes. Mantengan buena energía. La perfecta armonía: hagan todo para ser los mejores pero cálmense y alcancen la perfección paso a paso.

Arcángel que los protege: Miguel. Liberación de lo negativo que venían arrastrando. Sorpresa en el trabajo o negocio propio. Miguel los protege de brujerías, envidias y mal de ojo. No deben dudar de su propia fortaleza: tendrán estabilidad y crecimiento económico todo el mes.

Tauro

Carta del mes: El Ermitaño. Color: Amarillo y Rojo. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 10, 21 y 26 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Virgo y Capricornio.

Salgan de ese lugar en el que estaban retraídos, escondidos o con pesar. Dejen todo atrás: este mes se reinventan. Tendrán más fuerza en lo laboral; serán más determinantes para ser felices, crecer profesionalmente y alcanzar el triunfo. Tramitan papelería con temas del exterior. Manténganse saludables y con ganas. Retos en los estudios. Momento de iniciar negocio extra o de tener dos trabajos. Si están casados, cuidado con divorcio, pleitos o traiciones; no exageren al momento de tomar decisiones y analicen bien. Este mes tendrán un espíritu vagabundo: hablan de viajes, o de cambiar de casa o trabajo. Eviten sentirse prisioneros de algo o alguien: esto los ayudará a mantener buen ánimo. Aprovechen su creatividad. Se realizarán sus sueños.

Días claves: 4, 5, 7, 12, 15, 19, 22, 27 y 30.

Mensaje de las cartas: La magia de la Tierra. Conecten con el sol, con el mar y con la naturaleza para renovar su energía. Sorpresa económica grande: mejoren su patrimonio.

Arcángel que los protege: Gabriel. Les llegará un mensaje, un contrato o una llamada con una oportunidad laboral nueva. Sean elegantes, educados y piensen antes de hablar. El arcángel Gabriel les quitará energías negativas.

Géminis

Carta del mes: As de Oros. Color: Blanco y Verde. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 03, 05 y 32 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Libra y Acuario.

Mes exitoso, de crecer y de tener nuevas oportunidades laborales. Los rodea la magia del dinero; nuevas oportunidades y crecimiento;. No pequen de confiados: cuidado con gente envidiosa que los rodea, desconfíen de todo y de todos. Renuévense. Los buscan de una empresa del exterior o de la competencia para participar en un proyecto nuevo. Gasten más en ustedes. Coman mejor y más sano. Embarazo en puerta. Todo ritual de protección que hagan les funcionará 10 veces mejor. No se metan en problemas ajenos; no presten dinero; y no carguen con nadie del pasado. Ilusiones nuevas y nuevas oportunidades laborales. No tengan miedo al qué dirán.

Días claves: 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 23 y 29.

Mensaje de las cartas: Un gran amor llega este mes y les ofrece matrimonio y estabilidad amorosa. Sanen completamente su razón: no se angustien ni agobien tanto.

Arcángel que los protege: Miguel. Les dice «quién como Dios». Sean auténticos en todo lo que hagan. Cuídense de envidias y brujerías de quienes los rodean. Sean más atrevidos en lo que quieran hacer y quítense pensamientos de derrota. El arcángel Miguel los protegerá y los llenará de fuerzas y victorias. Récenle todos los días.

Cáncer

Carta del mes: La Templanza. Color: Naranja y Amarillo. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 07, 15 y 19 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Aries.

Será un muy buen mes. Proyectos laborales nuevos; se asocian con gente importante; nueva relación de trabajo que los deja más satisfechos y con dinero. Compra importante para formar patrimonio de cara al futuro. Cierran contratos y/o reciben nuevas ofertas laborales. Mantengan siempre la buena actitud. Si los buscan amores del pasado, no regresen. Solucionan temas legales pendientes. Arreglan su casa para vivir mejor. Tienen un poder extra para conseguir nuevos contratos, hacer ventas o solucionar problemas que arrastraban.

Días claves: 2, 3, 7, 10, 11, 14, 19, 21, 27 y 30.

Mensaje de las cartas: Tendrán un regalo de Dios: pídanle todos los días y será cumplido. Liberación de cosas negativas que los rodeaban.

Arcángel que los protege: Rafael. Los sana en cuerpo, mente y espíritu. Les abrirá las puertas al éxito y al crecimiento laboral. Abran bien los ojos para ver quién los quiere bien. Envuélvanse con su energía verde para estar protegidos.

Leo

Carta del mes: El Diablo. Color: Rojo y Blanco. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 13, 24 y 30 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Sagitario y Aries.

Mes de ganar dinero, crecer económicamente, quitarse pesares o pesimismos e ideas tóxicas: levántense siempre con buena actitud. Visualicen y materialicen su éxito y su futuro. Es tiempo de reinventarse, cortar el pasado, idealizar el futuro y vivir el presente. Cambios de trabajo; cierran proyectos. Resuelven temas de papelería. Conocen gente importante que los ayuda en todos los sentidos. Manténganse saludables. Cambio de casa o lugar de residencia para mover energías y no sentirse estancados. Cuídense de los enemigos ocultos que los rodean; son personas cercanas: no confíen en nada ni en nadie. Salgan a caminar temprano, inviertan en ustedes y mejoren su apariencia. Será un mes apasionado, de amores fugaces y prohibidos. Momento de fiestas y eventos. Cambios laborales. Embarazo en puerta.

Días claves: 2, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25 y 30.

Mensaje de las cartas: Busquen espacios propios para ustedes; conecten con la naturaleza. Recibirán una llamada importante que les cambiará el futuro.

Arcángel que los protege: Metatrón. Sean sabios al contestar e inteligentes a la hora de negociar o dialogar con quienes los rodean. No pequen de confiados. Metatrón los protege y ayuda: récenle todos los días.

Virgo

Carta del mes: El Mundo. Color: Naranja y Amarillo. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 45, 50 y 61. Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Tauro.

Este mes viajan por diversos motivos. Cambios de casa, ciudad o país. Tiempo de iniciar un negocio extra por fuera del trabajo. Resuelven trámites pendientes. Coman mejor. Cambio laboral fundamental. Llénense de buena vibra. Van en la dirección correcta pero deben administrar mejor su tiempo para poder hacerlo todo.

Días claves: 3, 5, 8, 11, 14, 19, 20, 25, 29 y 30.

Mensaje de las cartas: Dedíquense en cuerpo, alma y espíritu a ser felices. Tendrán noticias de un familiar que les dará mucha felicidad.

Arcángel que los protege: Rafael. Les dice que están en el momento de sanar y progresar; de tener fuerza para vencer lo negativo. Conecten con la naturaleza.

Libra

Carta del mes: El Juicio. Color: Azul y Blanco. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 07, 16 y 57. Signos compatibles: Géminis, Acuario y Aries.

Mes de mucho trabajo, juntas laborales y proyectos; mes de concentrarse mucho. Quítense la pesadez y el desánimo; pongan actitud. Traen buena racha: pidan aumento de sueldo o cambio positivo. Hagan trámites pendientes. Mantengan buenos hábitos. Reciben a personas del exterior. Si están en pareja, tengan paciencia: no discutan y quítense celos o inseguridades. Terminen todo lo que empiecen; sean constantes y determinantes. Mes de evolucionar y empezar a crecer. Propuesta de casamiento o amor verdadero.

Días claves: 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 27 y 30.

Mensaje de las cartas: Traten de ser menos expresivos y chismosos. No hablen de sus cosas; no opinen y no carguen situaciones negativas. Traten de resolver y terminar lo pendiente. Conectar con al naturaleza les dará armonía.

Arcángel que los protege: Uriel. Riqueza. Cierre de contratos o cambios laborales. Récenle mucho: él los ayudará a crecer económicamente. Tengan más confianza en ustedes mismos: alcanzarán muchos objetivos este mes.

Escorpio

Carta del mes: El Mago. Color: Verde y Blanco. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 02, 13 y 69 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Es su mes, su fuerza y su estabilidad. Se desarrollan más. Las energías se alinean para que sean felices, exitosos y sigan creciendo. Es tiempo de festejarse y llenarse de energía positiva. Cambios positivos; nuevos trabajos; resuelven trámites. Suerte en juegos de azar. Los busca gente del pasado para salir a festejar: déjense querer. Arreglan su casa. Estabilidad amorosa y embarazo en puerta. Mejoren su alimentación. No se autolimiten: su único limitante será su mente. Sean prudentes al hablar y no cuenten sus cosas. No se metan en chismes. Perdónense y quítense culpas.

Días claves: 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 30.

Mensaje de las cartas: La máquina de hacer dinero. Todo lo que hagan -proyectos, trabajo, negocios- les funcionará. Déjenlo ir: el pasado, las personas o el trabajo que no era para ustedes deben dejarlo atrás para poder recibir cosas nuevas. Nueva etapa en su vida: logran objetivos y traen mejor energía.

Arcángel que los protege: Hagan una limpieza completa de su vida y saquen todo lo que no utilicen. Hagan un inventario de lo que hicieron bien y mal este año y quédense con lo bueno solamente. Rafael los ayuda a cortar lo negativo y les da la sanación que tanto necesitan para sentirse felices.

Sagitario

Carta del mes: El Carro. Color: Azul y Rojo. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 25, 41 y 77 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Tauro y Aries.

No se detengan, será muy buen mes que los preparará para algo mejor: tener más dinero, estabilidad económica, amorosa y ser mejores personas. Cambio de casa; mejor trabajo. Paguen deudas y sanen su economía; piensen en ahorrar y no gastar para seguir creciendo. Casamiento, estabilidad amorosa y embarazo. Momento de crecer económicamente: hagan una compra importante para acrecentar su patrimonio. Quítense pensamientos negativos. Suerte en juegos de azar. Mantengan buenos hábitos y no sobrepiensen las cosas. Serán imanes de buena suerte pero también de envidias o brujerías: protéjanse y no sean tan confiados. No hagan negocios con personas turbias. Sean más constantes. Conecten con la tierra y la naturaleza para desarrollarse más.

Días claves: 2, 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27 y 30.

Mensaje de las cartas: Despertar nuevo, cambio radical que los hará crecer en todas las formas. Traten de ver más allá; vean su futuro claramente. No regresen con amores del pasado: sólo les quitan su tiempo.

Arcángel que los protege: Uriel. Busquen su libertad, crecimiento y mejoría económica. Los ayuda a cortar malas vibras y energías tóxicas.

Capricornio

Carta del mes: El Emperador. Color: Azul y Amarillo. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 02, 06 y 30 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Mes de crecer, formarse y asimilar qué quieren para el futuro. Conocen gente importante. Empiezan a tener una mentalidad de crecimiento y entienden quién les hace bien y quién no y se alejan de estos últimos. Maduran; creen más en ustedes. Es momento de acumular riqueza y tener patrimonio. Créansela: tienen la capacidad. Controlen sus impulsos, su mal carácter y las ideas tóxicas que no los dejan avanzar. Aléjense de personas que no los dejan ser y sólo los envidian y quieren sus cosas. Vivan mejor. No sobrepiensen cosas negativas y no se sientan solos. Regalo inesperado. Es tiempo de analizar su futuro y progresar. Recuerden lo positivo. Usen todas sus capacidades para crecer. Quítense vicios y cambien patrones de comportamiento. Cambien de actitud y forma de pensar. Arreglen asuntos legales.

Días claves: 2, 3, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 29 y 30.

Mensaje de las cartas: Vivir el momento y sentir el mundo. Vivan el aquí y ahora y vincúlense con gente poderosa para crecer más.

Arcángel que los protege: Metatrón. Fuerza y poder. Les quita todas las energías negativas. Récenle todos los días para desenvolverse mejor y tener más riqueza.

Acuario

Carta del mes: As de Bastos. Color: Blanco y Azul. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 06, 11 y 29. Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.

Poder, determinación y crecimiento. Los invitan a salir de viaje; propuesta de matrimonio o embarazo. Será un muy buen mes, de moverse y desarrollarse más económicamente. Organicen un viaje. Sean más ordenados, previsores y adminístrense mejor. Que no les vean la cara ni abusen de ustedes: pongan un límite. Inicien un negocio aparte del trabajo para tener más ingresos. Les piden apoyo y guía. Coman mejor y sanen cosas del pasado. No se alejen de su familia ni de sus seres queridos.

Días claves: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 27, 29 y 30.

Mensaje de las cartas: Silencien su mente. No recuerden cosas tóxicas ni piensen problemas que no existen: eso los desgasta mucho. Es lo que es: este es un mes para tener claro y firme lo que quieren en la vida.

Arcángel que los protege: Metatrón. Los ayuda a conquistar lo que los rodea, les quita cosas negativas y les da inteligencia, astucia y fuerza divina. Récenle todos los días.

Piscis

Carta del mes: La Torre. Color: Blanco y Naranja. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 08, 19 y 24. Signos compatibles: Capricornio, Cáncer y Escorpio.

Mes de fabricar, crear y construir cosas nuevas para vivir mejor. Mes fundamental. Las energías y los astros están coordinados en su progreso. Deben creérsela: ustedes pueden salir adelante, terminar lo pendiente y hacer cosas para crecer. Quítense el pesimismo y el ser «víctimas»; salgan de la mentalidad mediocre. Inviertan para formar patrimonio. Coman mejor, duerman y caminen. Relajen y traigan buena actitud todos los días para realizarse de todas las formas. Nunca dejen de estudiar. Arreglen su casa para vivir mejor. Estabilidad amorosa y embarazo en puerta. Conecten con el sol y la naturaleza; no se limiten ni sientan culpa por cosas del pasado.

Días claves: 2, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 24 y 30.

Mensaje de las cartas: Tendrán frutos. Lo que realizaron en el año se verá reflejado este mes con abundancia y estabilidad. Reconocimiento laboral o escolar. No hablen de sus cosas ni de su vida privada.