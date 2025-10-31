Las predicciones de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de noviembre 2025

En sus predicciones, Mhoni Vidente detalló cómo será el fin de semana que va entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre 2025 para cada signo del zodíaco. Los detalles en esta nota.

Predicciones de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de noviembre 2025

Aries

Fin de semana de renovación y logros personales. Dos golpes de suerte te acompañan; usá ropa roja y confiá en tus deseos porque las energías están a tu favor. Momento ideal para afianzar la pareja, sobre todo si es Leo o Capricornio, y planear un viaje de fin de año.

Tauro

Energía baja: descansá y rodeate de gente positiva. Cuidate de la negatividad con agua bendita y un limón verde. Buen momento para negocios, pero no te apures en compromisos amorosos. Golpe de suerte con los números 01, 23 y 55; color azul.

Géminis

Protegete del mal de ojo usando blanco y perfume de sándalo. Posible propuesta de negocio: aceptala. Necesitás construir estabilidad material. Dos golpes de suerte y compatibilidad amorosa con Aries y Capricornio. Energía receptiva, cuidate de la gente envidiosa.

Cáncer

Tres golpes de suerte te acompañan. Cortate las puntas del pelo y cargá plata para atraer fortuna. Fin de semana de armonía familiar y recuerdos. Se asoma un nuevo amor con proyección seria. Tu color es el verde, ideal para la abundancia.

Leo

Depurá tu entorno: no todos te desean bien. Evitá chismes y protegé tu energía con un listón rojo. Posible noticia de embarazo que te alegrará. Domingo familiar y momento de prosperidad. Golpe de suerte con los números 07, 16 y 44.

Virgo

Atención a la salud, especialmente garganta. Tiempo de soltar el pasado y abrirte a la felicidad. Cuidá tus finanzas y ordená papeles importantes. Tu color es el azul fuerte; compatibilidad con Aries y Géminis. Energía de renovación y estabilidad familiar.

Libra

Reconocimiento laboral y nuevas oportunidades económicas. Cuidate de envidias con agua bendita y una veladora blanca. Se vienen viajes y trámites importantes. Resolución de asuntos familiares y mucha creatividad. Números 02, 15 y 33; color amarillo.

Escorpio

Comienza tu ciclo de suerte y celebración. Regalate algo nuevo y usá perfume de sándalo para potenciar tu energía. Posibles molestias estomacales, pero buenas noticias en el trabajo y el amor. Compatibilidad con Piscis y Cáncer. Color azul.

Sagitario

Fin de semana para cuidar tu ánimo y evitar cirugías o decisiones apresuradas. Mantené la calma ante los problemas económicos. Atate un listón rojo como protección y no te dejes influir por comentarios ajenos. Golpe de suerte con los números 07, 31 y 79.

Capricornio

Etapa de prosperidad: mantené discreción. Buenas noticias laborales y emocionales. Amor compatible con Aries o Libra. Fin de semana familiar y posible viaje. Encendé una veladora blanca el 1 de noviembre para atraer abundancia. Colores: naranja y blanco.

Acuario

Cautela con decisiones laborales. Evitá procedimientos médicos el 31 de octubre. Cargá un limón verde y usá agua bendita para protección. Buen momento para iniciar negocios pequeños. Tensiones con tu pareja, mejor enfocarte en la familia y la calma. Números 14, 88 y 91.

Piscis

Energías positivas y mucha felicidad. Se activa un negocio prometedor en ventas o publicidad. En el amor, estabilidad y planes serios con Cáncer o Virgo. Prendé una veladora roja y usá plata como amuleto. Golpe de suerte con los números 00, 13 y 59.

Con información de Ámbito