El mejor lugar para poner monedas en agosto 2025 y atraer más dinero, según el Feng Shui 

El Feng Shui, la antigua práctica china que busca armonizar los espacios para mejorar la energía vital, también ofrece recomendaciones para atraer prosperidad y abundancia económica. En agosto de 2025, uno de los consejos más difundidos es el uso estratégico de monedas en distintos rincones del hogar.

El mejor lugar para ubicar las monedas y atraer dinero en agosto 2025

En la entrada principal: cerca de la puerta de ingreso, para que el dinero “entre” junto con la buena energía.

En la esquina sureste de la casa o del living: considerada la zona de la prosperidad en el mapa del Feng Shui.

Cerca de cajas registradoras o áreas de trabajo: para quienes manejan negocios, simboliza continuidad en las ganancias.

Debajo de una planta de hojas redondeadas (como la planta de jade): potencia el crecimiento económico y la abundancia.

Dentro de la billetera o cartera: tres monedas chinas atadas con cinta roja actúan como un amuleto personal.

¿Por qué colocar monedas?

De acuerdo con esta disciplina, las monedas representan el flujo de la riqueza. Colocarlas en puntos clave de la casa o la oficina ayuda a activar la energía del dinero y a atraer nuevas oportunidades financieras.

Los especialistas en Feng Shui recomiendan que las monedas sean reales (preferiblemente metálicas) o, en algunos casos, réplicas chinas atadas con cinta roja, ya que este color simboliza protección y prosperidad.

Por qué recomiendan tener un frasco con granos de café en casa, según el Feng Shui

Según esta filosofía, el café no solo es un energizante para las mañanas, sino también un poderoso activador de prosperidad y protección. Su aroma intenso ayuda a limpiar las energías pesadas del ambiente, mientras que su origen natural lo conecta con el elemento tierra, aportando estabilidad y arraigo.

Además, se cree que los granos absorben y neutralizan vibraciones negativas, funcionando como un “filtro” ambiental. Por eso, especialistas recomiendan ubicar el frasco en la cocina, el comedor o incluso el espacio de trabajo, y renovar periódicamente su contenido para mantener su efecto.

En tiempos donde la armonía del hogar se vuelve esencial, este simple gesto puede ser una forma práctica de atraer abundancia y buena energía.

Dónde colocar el frasco con granos de café, según el Feng Shui

Las ubicaciones más recomendadas son:

Cocina: simboliza prosperidad y alimento. Colocar el frasco aquí potencia la abundancia económica y el bienestar familiar.

Comedor: favorece la unión y la armonía en las comidas compartidas.

Zona de trabajo o escritorio: atrae oportunidades y ayuda a mantener la concentración.

Cerca de la entrada principal: funciona como protección energética, evitando que entren malas vibras.

El frasco debe ser de vidrio, mantenerse limpio y con granos enteros en buen estado. Se aconseja renovarlos cada cierto tiempo para que no pierdan su aroma ni su energía.