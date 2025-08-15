El Feng Shui revela cuál es el error que cometieron Lionel Messi y Antonela Roccuzo en la decoración de su casa

Lionel Messi, considerado uno de los mejores deportistas del mundo y el futbolista con más títulos en la historia, despierta admiración y elogios en todo el planeta. Siempre se lo ve acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, quien suele mostrar en redes algunos detalles de su vida privada. En una de esas publicaciones, dejó entrever ciertos errores que, según el Feng Shui, deberían evitarse.

Tanto Messi como Antonela reciben innumerables halagos cuando aparecen juntos, ya que forman una de las parejas más queridas a nivel global. Con más de 506 millones de seguidores, el astro argentino no solo comparte momentos de su carrera en el Inter Miami, sino también postales familiares y destellos de la intimidad de su hogar.

El Feng Shui revela cuál es el error que cometió Lionel Messi en la decoración de su casa

Hace algunos meses, Antonela Roccuzzo compartió una foto junto a Lionel Messi que, si bien el posteo se llenó de halagos hacia la pareja, algunos centraron su atención en la decoración de algunos objetos y los expertos en Feng Shui, se percataron de que el deportista argentino había cometido un grave error que deberías tener en cuenta.

En el posteo subido por la Antonela Roccuzzo, se ven algunos objetos decorativos en tonalidades negras y doradas sobre un mueble flotante; y una gigantesca fotografía de los tres hijos de la pareja y para el Feng Shui, que tiene como objetivo lograr la armonía de los espacios, la colocación de fotografías familiares tiene un rol clave y si bien están cargadas de un valor sentimental; pueden tener un flujo de energía inadecuado, según la ubicación.

Para el Feng Shui, cada fotografía transmitirá emociones diferentes y que si se colocan en lugares como el dormitorio o la sala principal, provocará el estancamiento de la energía vital. Por eso, no se recomienda colocar fotos de familiares en estos lugares.