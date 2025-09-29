Ritual para limpiar energías negativas y abrir caminos hacia nuevas oportunidades

Si sentís que tus proyectos no avanzan o que tus caminos están bloqueados, el siguiente ritual simple promete renovar tu energía y atraer prosperidad. Se trata de un ejercicio de limpieza con sal y tus propias zapatillas, pensado para eliminar lo negativo y abrir la puerta a nuevas oportunidades.

Cómo hacer una limpieza de energías negativas y abrir caminos hacia nuevas oportunidades

Elegí tus zapatillas: seleccioná el par que vas a usar durante la semana. Agregá la sal: poné una pizca de sal en el interior de cada zapatilla mientras repetís con fe:

“Con esta sal purifico y limpio mis caminos para que todo el mal se vaya por donde vino. Hecho está.” Visualizá: mientras lo hacés, imaginá cómo la sal absorbe toda energía negativa, convirtiéndose en un escudo que te da seguridad, confianza y fortaleza. Pensá que cada paso que des estará guiado hacia el éxito, la abundancia y personas que abren puertas. Hora ideal: realizá el ritual por la noche, antes de irte a dormir. Al día siguiente: tirá la sal usada por el inodoro, simbolizando que toda energía estancada se aleja definitivamente de tu vida.

De acuerdo con esta práctica, notarás cómo las cosas empiezan a fluir con más facilidad, las oportunidades aparecen y la buena suerte te acompaña. El dinero circula mejor y los obstáculos se disuelven.

La clave, destacan quienes lo realizan, está en la intención: cuanto más creas en el poder del ritual, más rápido verás los resultados.

¿Por qué usan sal para limpiar las energías negativas?

La sal tiene un papel muy importante en rituales y prácticas de limpieza energética, y eso viene desde tiempos antiguos en distintas culturas. Su valor simbólico y práctico se relaciona con varias razones:

Absorbe energías negativas: se cree que la sal “atrae” y neutraliza vibraciones densas o estancadas, funcionando como un imán que limpia el entorno o los objetos.

se cree que la sal “atrae” y neutraliza vibraciones densas o estancadas, funcionando como un imán que limpia el entorno o los objetos. Purificación: en muchas tradiciones espirituales y religiosas (desde el cristianismo hasta el sintoísmo en Japón), la sal es un elemento sagrado para bendecir, limpiar y proteger.

en muchas tradiciones espirituales y religiosas (desde el cristianismo hasta el sintoísmo en Japón), la sal es un elemento sagrado para bendecir, limpiar y proteger. Protección: además de limpiar, se dice que la sal deja un “escudo” que impide que las malas energías regresen.

además de limpiar, se dice que la sal deja un “escudo” que impide que las malas energías regresen. Conexión con la tierra: al ser un mineral natural, representa lo esencial y lo incorruptible, lo cual refuerza su carácter purificador.

al ser un mineral natural, representa lo esencial y lo incorruptible, lo cual refuerza su carácter purificador. Uso práctico: incluso fuera de lo espiritual, la sal conserva, elimina bacterias y desinfecta, lo que refuerza su simbolismo como elemento de limpieza.

Por eso se usa en rituales caseros (como poner sal en las zapatillas, detrás de la puerta, en rincones de la casa o en baños de descarga). Siempre va acompañada de la intención: lo que la mente y la fe proyectan mientras se utiliza.