El mejor lugar para poner un frasco con cáscara de limón y atraer el dinero en octubre, según el Feng Shui 

El feng shui sostiene que los objetos naturales, como las frutas, pueden funcionar como poderosos armonizadores de la energía en la casa. Entre ellos, el limón ocupa un lugar especial gracias a sus propiedades de purificación y atracción de buenas vibras.

En octubre, mes de renovación y cambios energéticos, muchas personas recurren a rituales sencillos para atraer abundancia y abrir caminos hacia nuevas oportunidades económicas. Colocar un frasco con cáscaras de limón es uno de los más utilizados.

El secreto no está solo en preparar bien el recipiente, sino también en elegir el sitio adecuado dentro del hogar. La ubicación puede potenciar o limitar el efecto, según explican los maestros del feng shui.

Así, quienes lo practican recomiendan seguir ciertas pautas para ubicarlo en lugares estratégicos que conecten mejor con la energía de la prosperidad.

Los mejores lugares para poner el frasco con cáscaras de limón

Cerca de la entrada principal: atrae energía positiva y oportunidades económicas.

En la cocina: potencia la abundancia y la buena administración de los recursos.

En el comedor: simboliza prosperidad compartida y unión familiar.

En la sala de estar: activa la circulación de energía favorable en los espacios comunes.