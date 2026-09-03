Cuánto cuesta usar un cajero automático de un banco diferente al propio: variaciones y las extracciones desde el exterior

Las Cajas de Ahorros son gratuitas en su apertura, mantenimiento y en la provisión de una tarjeta de débito a cada titular al momento de la apertura de la cuenta. Pero tiene costo el uso de cajeros automáticos de otros bancos.

Un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer las comisiones en entidades que no son propias y los valores de la extracción desde el exterior.

Los costos de extracción de dinero en bancos en septiembre 2026

Según difundió el BCRA, estas son las comisiones bancarias para retirar dinero en un cajero automático que no pertenece a la entidad emisora de la tarjeta. El valor dentro de la misma red asciende a $3.256,51 por operación, mientras que hacerlo en una red diferente se cotiza en promedio, 3.671,06 pesos. Algunos valores:

Banco Nación: $ 2.699,51 (de la misma red) y $ 3.124,22 (con una distinta).

BPN: $ 1.729,09 (misma red) y $ 2.019,49 (otra red).

BBVA: $ 6.700,00 (de la misma o diferente red)

Macro: $ 3.811,50 ( (de la misma o diferente red).

Banco Patagonia: $ 3.630,00 (misma red) y $ 4.598,00 (otra red).

Credicoop: $ 3.751,00 (misma red) $ 4.356,00 (otra red).

Santander: $ 6.750,00 (misma y diferente red).

Uno de los que tiene mayor variación entre bancos es el uso de cajeros automáticos en el exterior. La comisión más alta es de USD 32,00 (el valor por extracción en Banco de Comercio). En el Banco Nación es de U$S 14,52 y en el Banco Provincia de Neuquén de $ 6.423,89.