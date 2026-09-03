Leopoldo Luque declaró por décima vez en el juicio por la muerte de Maradona: «No vi ningún profesional haber hecho algo malo»

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó a su etapa final en los tribunales de San Isidro. Luego de que la fiscalía cerrara la presentación de pruebas, la defensa inició este jueves su turno para convocar a los testigos del proceso oral. El neurocirujano Leopoldo Luque cuestionó: «el paciente que describen los peritos de la Junta no es el que nosotros teníamos en vida”

La jornada comenzó pasadas las 10:30 con la lectura de resoluciones pendientes. Aunque estaba prevista la declaración del perito Antonio José Maya, los defensores del neurocirujano cancelaron la convocatoria.

Debate por los peritajes médicos de la autopsia del exfutbolista

La modificación imprevista generó malestar entre los fiscales del caso. Según detalló Infobae las autoridades del Ministerio Público Fiscal exigían informar cualquier cambio con un día de anticipación, tal como ocurrió en los últimos meses.

Frente a los jueces, Leopoldo Luque aseguró que durante la atención a Maradona los estudios cardiológicos y renales presentaban valores dentro de los parámetros normales.

Luque volvió a declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

“Se dejó entrever que hay un paciente después de la muerte y pareciera haber otro en vida. Por eso se hace una hipótesis de la fiscalía que es ‘¿cómo no vieron las alarmas?, ¿cómo nadie hizo nada?’. La respuesta es simple: el paciente que describen los peritos de la Junta no es el que nosotros teníamos en vida”, afirmó el médico.

El profesional descartó una falla multiorgánica previa al deceso y defendió el accionar de los profesionales intervinientes.

Estrategia de la defensa técnica ante el tribunal de San Isidro

Durante el interrogatorio del abogado Francisco Oneto, el acusado abordó su rol en la internación domiciliaria. Aclaró que su tarea estuvo enfocada en el seguimiento neuroquirúrgico y en la mediación personal.

“Yo le seguí la parte neuroquirúrgica y quiero aclarar que yo no vi ningún profesional haber hecho algo malo, todo lo contrario. Intentaron ayudar a un paciente como pasa en otras instituciones. Yo no manejaba a los médicos”, declaró el imputado.

Sobre su vínculo con el astro futbolístico, admitió frustración por no poder contener sus adicciones. “Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza. Yo lo quería infinitamente a Diego. No era un paciente más”, expresó al finalizar.