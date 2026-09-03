Vuelve MasterChef Junior en Telefe: quién estará en la conducción y los jurados confirmados

El programa regresará en su formato infantil, junto a la presencia de reconocidas figuras del formato tradicional

El canal de Telefe prepara la vuelta de «MasterChef Junior» a la pantalla chica, una de las competencias gastronómicas más esperadas que volverá a reunir a los talentos infantiles más destacados del país. El exitoso formato a nivel internacional sumará una nueva edición argentina.

Con el cierre de Gran Hermano y la llegada de la versión Celebrity, el canal prepara los últimos detalles para relanzar esta propuesta adaptada a niños y niñas de entre 8 y 13 años.

El ciclo mantendrá su formato de competencia culinaria, reuniendo a 12 participantes seleccionados a través de una convocatoria nacional. A lo largo de la temporada, los aspirantes deberán superar diversos desafíos gastronómicos que pondrán a prueba su creatividad, técnica y capacidad de adaptación en la cocina bajo la atenta mirada del jurado.

Esta nueva temporada contará con una estructura de al menos 17 episodios. Según trascendió, el certamen contempla emisiones semanales que se ubicarán en las noches de los viernes o domingos, buscando captar a la audiencia familiar en la grilla estelar del canal.

La propuesta mantiene la premisa de combinar entretenimiento, aprendizaje y empatía, acompañando el crecimiento culinario de los chicos mientras se enfrentan a pruebas individuales y grupales. La competencia otorgará al ganador un importante incentivo para continuar su formación en las artes culinarias.

MasterChef junior: quiénes son las figuras que conducirán el programa

Con el casting aún en sus etapas finales de resolución, las grabaciones avanzan en los detalles de producción para coordinar las agendas de los conductores y evaluadores. De esta forma, el reality se alista para ingresar a la programación una vez avanzados los compromisos en pantalla del canal.

La reconocida conductora Veronica Lozano asume el mandate del ciclo en esta etapa, aportando su soltura, calidez y amplia experiencia en el manejo de formatos familiares en televisión.

Maru Botana se incorpora a la mesa evaluadora con su clásica empatía hacia el público infantil y una vasta trayectoria dedicada a la cocina hogareña y la repostería.

Maru Botana confirmó su presencia en Masterchef.

Por su parte, Germán Martitegui continuará en su rol como integrante histórico del jurado, aportando la máxima exigencia técnica, criterio gastronómico y profesionalismo en cada evaluación.

Uno de los últimos anuncios fue la confirmación de Ian Lucas, ganador de la última edición de MasterChef Celebrity. Completa el tribunal aportando la visión fresca de quien conoce el certamen desde adentro y una cercanía directa con las nuevas generaciones.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef Celebrity 2026.

Con información de NA.