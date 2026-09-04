El signo del horóscopo chino que tendrá nuevas oportunidades en el amor, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru actualizó sus predicciones y anticipó que septiembre abrirá un nuevo período energético donde los astros marcarán el rumbo de los animales del zodíaco chino.

La astróloga señaló que serán semanas intensas que exigirán decisiones firmes y mayor esfuerzo; no obstante, destacó la llegada de nuevas oportunidades en al amor para algunos signos.

El signo que tendrá nuevas oportunidades en el amor

Para los nativos de la Cabra, septiembre será uno de los meses más complicados del año, posiblemente como consecuencia de lo vivido durante agosto.

En particular, los más jóvenes deberán conducirse con cuidado para evitar accidentes que los obliguen a guardar reposo.

No obstante, al ser un período influenciado por la energía entusiasta del Gallo, se favorecerá la apertura al amor y al placer, haciendo que su presencia sea muy cotizada. Por ello, la predicción de Ludovica Squirru para este signo del horóscopo chino aconseja prudencia al trasladarse y durante las reuniones sociales.

Por su parte, este mes representará un ciclo de intensa revisión para los nacidos bajo el signo del Gallo. Incluso los más chicos, como los nacidos en 2017, comenzarán a sentir mayores exigencias escolares.

Será una etapa de trabajo tanto interno como externo para todos los Gallos: mirarse al espejo y ejercer la autocrítica puede resultar incómodo, pero es un paso indispensable.

Frente a esto, la astrologa propone hacer una lista con aquello que ya no sirve para luego destruirla. Asimismo, señala a la terapia, las constelaciones familiares y el deporte como herramientas clave para liberarse de lo que ya no necesitan.