Tomás Jouglard, de Neuquén, terminó en el top 20 del Mundial de Aguas Abiertas

Tomás Jouglard mostró un gran nivel y terminó 18° en la prueba de los 10 kilómetros que abrió el Mundial Junior de Aguas Abiertas que se disputa en el Lago del Parque Sur de Santa Fe. El nadador neuquino, de 18 años, completó el recorrido en un tiempo de 1h52m26s, a 5m40s del ganador del húngaro Mate Karpati, quien se quedó con la medalla de oro. El podio lo completaron el estadounidense Colin Jacobs y el brasileño Arthur Aguiar.

Luego de haber representado en su etapa formativa a la provincia en los torneos Epade y los Juegos de la Araucanía en pileta, el joven talento se volcó a la modalidad de aguas abiertas. Más tarde se mudó a Santa Fe, para representar al club Unión, una referencia en la natación nacional.

Los buenos resultados lo llevaron a ganarse un lugar en la Selección Argentina y en febrero, luego de ganar la primera fecha del Apertura, logró la plaza para representar al país en el certamen ecuménico.

El objetivo era entrar entre los 20

“Estoy muy conforme, muy contento con este resultado porque el objetivo principal era quedar entre los 20 primeros y lo pude lograr”, dijo satisfecho apenas concluyó la competencia. Agregó que “me sentí cómodo, correr en este lago es como hacerlo prácticamente dentro de la pileta”.

Jouglard quedó dentro del podio latinoamericano, que estuvo liderado por los brasileños Aguiar, el medallista de bronce, y Eduardo Mutafa, quien terminó octavo. El torneo seguirá hasta el domingo y el neuquino volverá a competir: el sábado en los 3 kilómetros sprint y en el última de competencia, la posta mixta.

Info: Aguante Neuquén