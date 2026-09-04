Buen entrenamiento de Colapinto: terminó 11° en la segunda práctica del GP de Italia

Franco Colapinto tuvo otra buena sesión de entrenamientos y terminó en el 11° lugar en la segunda práctica del Gran Premio de Italia. En un auto con mejoras, el argentino cerró un gran viernes, donde finalizó 9° en en primer entrenamiento.

El mejor de este segundo entrenamiento fue George Russell (Mercedes). El británico consiguió un 1:22.559. Lo siguieron Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).

El argentino salió a la pista con neumáticos duros. Tuvo unos muy buenos primeros giros, donde su mejor marca fue 1:24.248. A mitad de la práctica, el pilarense entró a boxes. Luego de unos minutos, regresó al circuito con gomas blandas. Con este compuesto, lógicamente mejoró su tiempo en 1:23.619, para saltar momentáneamente al 5° lugar.

¡¡NOVENO A 8 DÉCIMAS DE KIMI ANTONELLI!! ¡¡CON RÉCORD EN EL PRIMER SECTOR, HERMOSO COMO ESTÁ VOLANDO FRANCO COLAPINTO EN LA FP2 DE MONZA!!



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Luego, intentó bajar su registro pero no lo consiguió. En uno de sus últimos intentos, Franco se fue de pista y estuvo cerca de golpear contra el muro, aunque con una gran reacción evitó que la acción pasara a mayores.

SE PARALIZARON LOS CORAZONES DE LOS FANÁTICOS ARGENTINOS SOBRE EL FINAL DE LA FP2. Franco Colapinto perdió el control de su Alpine y tuvo que pasar por la leca con el #43… ¿Habrá sufrido algún daño el piso?



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En total realizó 28 giros y terminó superando a Pierre Gasly. El francés, que no estuvo en la primera práctica por cederle su auto a Paul Aron, marcó 1:23.773 y quedó 14°.

La gran noticia es que fue competitivo ante los Racing Bulls, el gran rival de Alpine. Quedó detrás de Arvid Lindblad (a 0.270), Ollie Bearman de Haas (a 0.249) y Yuki Tsunoda (a 0.164). Además, superó a los dos Audi (Hulkenberg y Bortoleto) por más de una décima.

Tras la segunda práctica, expresó sus sensaciones: «En la FP1 me sentí muy bien. Salí, di cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema en el motor, pero tuve que haber mejorado cinco décimas. En la FP2 estuvimos un poquito perdidos. Creo que dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué, si fue por la temperatura que hizo más calor».

De esta forma, cierra una muy buena primera jornada, donde le sacó rédito a las actualizaciones del A526 y estuvo cerca del top 10 en ambas prácticas. Colapinto volverá a la pista este sábado con doble actividad: la tercera practica que será a las 7:30 y la clasificación que comenzará a las 11:00. El domingo, la carrera se largará a las 10:00.