Energía del Gallo de Fuego: consejos de Ludovica Squirru para el lunes 24 de noviembre 2025

Horóscopo Chino hoy: si sentís que este lunes feriado el cuerpo te pide un freno más profundo que el habitual, hacéle caso: no es solo el cansancio del año, es el cosmos. Entramos en la última semana de noviembre bajo la energía del Chancho, un ciclo que, según advierte Ludovica Squirru, llega para ponernos frente al espejo.

Mientras el año de la Serpiente de Madera empieza a despedirse según el Horóscopo Chino, estos días de «tiempo suspendido» son ideales para una revisión kármica: no es momento de forzar la máquina ni tomar decisiones impulsivas, sino de ordenar la casa (literal y metafóricamente) antes de diciembre.

Conocé qué te depara la astrología oriental este lunes 24 de noviembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este lunes 24 de noviembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Fuego Yin.

Fuego Yin. Signo regente del día: Gallo.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Gallo de Fuego

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para casarse, orar/ decretar, concebir, cavar, firmar contratos, hacer negocios, promocionarse, demoler«.

La advertencia de este lunes feriado es guardarse en la intimidad: «evitar cortarse el pelo, visitar amigos y familiares, instalar gas / electricidad y puertas«.