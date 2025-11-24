Horóscopo de hoy lunes 24 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Estás pasando por un período de cambios que te tiene muy agitado. Recuerda que encontrarás apoyo en casa. Amor: Piensa antes de actuar, la aparición de amores pasajeros podrían apartar tu interés de las verdaderas responsabilidades. Riqueza: Hoy podrás iniciar proyectos con posibilidades de futuro. La forma en la que inviertas tus recursos tenderá a ser sensata. Bienestar: Prefiere la espontaneidad y no las exigencias que despiertan resistencias. Define al amor con libertad y sin perjudicar el compromiso.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Se acrecienta tu confianza en ti mismo, en tu patrimonio y en tu selecto círculo social. Tiempo de cambios radicales se avecinan. Amor: No reprimas tus emociones fuertes porque terminarán enfermándote, mejor plantea aquello que te hace daño. No temas. Riqueza: Es el momento de emprender nuevos caminos pero no de hacer locuras con el dinero. Piensa bien antes de invertir. Bienestar: Ordena tu espacio de trabajo, y paralelamente tu mente se ordenará. Es más productivo un sector de trabajo que se encuentre limpio y ordenado.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estarás sociable y generoso. Es el día ideal para buscar soluciones a algunos de los problemas de los que más te quieren. Amor: Tu obstinación alejará a quienes más te quieren. Se aproximan tiempos de cambios y recién ahí verás cuánto te has equivocado. Riqueza: Tus ambiciones no son acordes a las oportunidades disponibles. Deberás evaluar mejor tus planes a futuro. Bienestar: Es importante que no disminuyas las horas de sueño. Practica un ejercicio que te ayude a desconectar tu mente de las obligaciones.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Un momento de claridad te dará la fórmula para solucionar el problema familiar que te está angustiando. Relájate y actúa con calma. Amor: Es posible que se opaque tu día al enterarte de cosas que preferías no saber con respecto a tu entorno amoroso. Riqueza: Tu originalidad en el trabajo logrará que los demás pidan tus consejos. Pero no te creas el dueño de la verdad. Bienestar: No tropieces dos veces con la misma piedra. Por eso, si te han mentido en el pasado, sabrás a qué atenerte de ahora en más.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy no será una jornada muy entusiasta y tu estado de ánimo se verá por el suelo. Mal ambiente laboral, ten cuidado. Amor: Conocerás a alguien por quien sentirás atracción y esto podría ser el comienzo de algo bueno. No tengas miedo a las diferencias. Riqueza: Cuidado al transportar dinero, ya que tienes tendencia a distraerte. Tendrás tantas cosas en mente que puedes perder plata. Bienestar: Necesitas descansar antes de que se te agoten las baterías. Te has esforzado demasiado y ahora tienes que calmarte y recuperar fuerzas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Se pondrán de manifiesto los conflictos de familia. Un cambio trascendente te aguarda, aprovecharás las oportunidades. Amor: Tienes necesidad de ser autosuficiente por más íntimamente que te comprometas. Aprende a respetar la intimidad individual. Riqueza: Un problema financiero te está quitando energía. Es mejor abordarlo solo y así no tendrás que rendirle cuentas a nadie. Bienestar: La verdad te busca, asegúrate de que tú también la buscas. El grado de potencialidad depende de la sinceridad del propio deseo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Ten un poco de paciencia y cuida tus pasos, no siempre es recomendable seguir haciendo las cosas apresuradamente. Amor: Gozarás de una formidable energía para llevar a cabo un proyecto que te traerá importantes beneficios económicos. Riqueza: No seas demasiado exigente con los demás, ya que no todo el mundo actúa de la manera como a ti te gustaría. Bienestar: Los errores se verán aumentados si no te tomas un tiempo para descansar y relajarte. Si es posible realiza algún deporte por mínimo que sea.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Si algo te parece injusto trata de solucionarlo de la mejor manera posible y evita los enfrentamientos sin sentido. Amor: Existe una crisis en donde necesitarás el apoyo de tu pareja, y así podrás solucionar el inconveniente y afianzar la relación. Riqueza: Actúa y canaliza tus energías de manera que sea provechoso en las relaciones laborales. Te beneficiará sobremanera. Bienestar: Se presentarán molestias físicas por las malas posturas que has adoptado durante este último tiempo. Si no las corriges empeorarán.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Recuperas la vida social y te apegas a las personas. Cuídate de no manipular, inmiscuirte en asuntos ajenos es pérdida de tiempo. Amor: Vive la realidad, deja de lado la fantasía en el amor. Pon los pies en la tierra, no dejes que jueguen con tus sentimientos. Riqueza: Se reanimará un proyecto que tenías en mente hace mucho tiempo. Deberás buscar contactos para poder cerrar el negocio. Bienestar: Nadie tiene el derecho de imponerte sus ideas aunque sea muy fuerte. Prepárate y mantente firme cuando la presión comience a aumentar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Trabajador hábil y eficiente, no pones mala cara ante las tareas difíciles, que cumples con el deseo de realizar algo útil. Amor: Por momentos no sabrás bien qué decir a tu pareja, pero pronto te quitarás la máscara y todo volverá a su lugar. Riqueza: Los vaivenes económicos pueden significar cambio de dirección en tus proyectos. Si quieres salir airoso, tómalos con calma. Bienestar: No te dejes aplastar por un fallo técnico, empeorarás las cosas. Acepta lo que no puedas cambiar y la vida te será más fácil.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tu impulsividad podría herir a los demás. Hoy, piensa dos veces antes de hacer o decir algo que incomode a los demás. Amor: La pareja pasará por su mejor momento gracias a que la confianza mutua es el pilar sobre el que sostienen la relación. Riqueza: Tus esfuerzos serán recompensados, pero no creas que podrás dormirte en los laureles. Ahora tendrás más responsabilidades. Bienestar: Existirá en ti un gran deseo de concretar tus metas, pero deberás ser muy realista y reconocer tus limitaciones. Acéptate tal cual eres.