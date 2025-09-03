Estas son las predicciones de Jimena La Torre para la primera semana de septiembre 2025
Jimena La Torre difundió sus predicciones para la primera semana de septiembre 2025. Los detalles en esta nota.
Jimena La Torre difundió un video con sus predicciones para la primera semana de septiembre 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el lunes 1° y el domingo 7. Los detalles en esta nota.
Las predicciones de Jimena La Torre para la primera semana de septiembre 2025
Aries
Los arianos encontrarán momentos de ternura y conexión con su pareja, que los ayudará a relajarse de tantas responsabilidades. Carta de la suerte: Los Enamorados.
Tauro
Los nacidos en Tauro, este mes tendrán todo administrado y organizado, lo que les permitirá trabajar con claridad y comprometerte más en sus vínculos. Carta de la suerte: Rey de Oros.
Géminis
A los geminianos se les vienen semanas para revisar el pasado. Será clave para acuerdos y temas legales. Ganas fuerza interior para encarar cambios anhelados. Carta de la suerte: As de Oros.
Cáncer
Los cancerianos tendrán una semana con decisiones importantes en lo laboral. Será un periodo en el que surgirán cambios que te llevarán a encarar proyectos propios. Carta de la suerte: Nueve de Oros.
Leo
Los nacidos en Leo, este comienzo de mes tienen la invitación a avanzar con paciencia, construyendo paso a paso sus planes. Aunque no falten críticas, su carisma brilla y atraen a las personas correctas. Carta de la suerte: Siete de Copas.
Virgo
Los nacidos en Virgo multiplicarán su energía, potenciando comunicación, vínculos y logros personales. Carta de la suerte: Reina de Oros.
Libra
Los libranos tendrán un comienzo de septiembre clave para ordenar su vida y hacer balance antes de dar grandes pasos. Carta de la suerte: Diez de Copas.
Escorpio
Los escorpianos deben tomarse esta semana para ordenar lo financiero y valorar lo que ya tienen. Carta de la suerte: Rey de Copas.
Sagitario
Los nacidos en Sagitario tendrán una semana para compartir con su pareja, será aún más especial. Lo importante es delegar responsabilidades y dar espacio a lo que les apasiona. Carta de la suerte: As de Copas.
Capricornio
Para los nacidos en Capricornio es una semana de trabajo intenso y responsabilidad, pero también de grandes recompensas. Carta de la suerte: Seis de Oros.
Acuario
Los acuarianos tendrán la energía de la semana concentrada en la organización de trámites, papeles o temas administrativos que requieren su atención. Carta de la suerte: La Justicia.
Piscis
Los piscianos tendrán un tiempo para descansar, viajar o hacer actividades que nutran su espíritu. Carta de la suerte: El Carro.
Con información de La Nación
