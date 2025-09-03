Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: Inicio de septiembre 2025 y claves para el miércoles 3

El 3 de septiembre 2025 marca el inicio del mes del Gallo en el Horóscopo Chino, en un período que promete ser más tranquilo que el caótico mes del Mono que dejamos atrás. Para que empieces con el pie derecho, te traemos las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru para hoy, miércoles 3 de septiembre. Descubre qué depara este día en el amor, el trabajo y la salud.

Horóscopo Chino: Predicciones de este miércoles 3 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru comparte en sus redes sociales una predicción cada día, basada en sus conocimientos en el Horóscopo Chino. Su lectura astrológica nos permite aspectar la jornada en materia energética, según la astrología oriental.

Ludovica Squirru compartió este miércoles 3 de septiembre 2025 que es un buen día para «cortarse el pelo, hacer servicio social, instalar gas, electricidad, ir al spa/balneario..«.

En tanto, Ludovica Squirru advirtió también que este miércoles 3 de septiembre 2025 debe evitarse «casarse, orar, decretar, construir, instalar puertas«.

¿Qué tenías en tus planes?

Horóscopo Chino: Energía de este miércoles 3 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este miércoles 3 de septiembre 2025 es:

Madera YIng

El signo del Horóscopo Chino de este miércoles 3 de septiembre 2025 es: