Feng Shui en casa: 5 consejos para desbloquear energía y atraer abundancia positiva

El espacio que habitamos es un reflejo directo de nuestro estado interno. Según la filosofía milenaria del Feng Shui, el flujo del Chi (la energía vital) puede verse interrumpido por el desorden, la oscuridad o incluso por la ubicación incorrecta de un espejo.

En un contexto donde el bienestar emocional es prioridad, aplicar estas técnicas de Feng Shui no es solo una cuestión estética, sino una herramienta de psicología ambiental para reducir el cortisol y fomentar la claridad mental. La clave no está en llenar la casa de amuletos, sino en permitir que la energía circule sin obstáculos, convirtiendo cada rincón en un aliado de tus objetivos personales.

La regla de oro del Feng Shui: el «vaciado» consciente y el recibidor

El primer paso oficial del Feng Shui es el desapego. Una casa saturada de objetos que no usamos actúa como un tapón energético. El foco principal debe estar en el recibidor o entrada: es la «boca del Chi». Asegurate de que esta zona esté despejada, bien iluminada y que la puerta abra por completo (sin percheros detrás que la traben).

Un truco sencillo es colocar una planta de hojas redondeadas cerca de la entrada para filtrar la energía que llega del exterior, creando una transición armoniosa hacia la intimidad del hogar.

Espejos y Feng Shui: dónde ubicarlos (y dónde no) para no perder energía

Los espejos son «aspirinas» en el Feng Shui porque pueden curar espacios, pero mal ubicados, agotan. La regla fundamental es nunca colocar un espejo frente a la puerta principal, ya que rebota la energía que intenta entrar y la expulsa de inmediato.

En el dormitorio, lo ideal es que no reflejen la cama mientras dormís, para evitar el agotamiento matutino. Si buscás potenciar la abundancia, ubicá un espejo donde refleje algo agradable, como una vista al jardín o la mesa del comedor, duplicando simbólicamente los alimentos y la unión familiar.

Feng Shui: el poder de los elementos en la cocina y el área de trabajo

La cocina es el corazón de la salud y la riqueza en la cultura oriental. Un truco sencillo es mantener las hornallas impecables y usarlas todas de forma rotativa; esto activa diferentes canales de ingresos. Por otro lado, si trabajás desde casa, aplicá la «posición de comando»: tu escritorio debe permitirte ver la puerta sin estar alineado directamente con ella.

Tener una pared sólida detrás de tu espalda, en lugar de una ventana o pasillo, te brindará la seguridad kármica necesaria para tomar decisiones con firmeza.

Armonía en el dormitorio: el santuario del descanso Feng Shui

Para que el amor y el descanso florezcan, la simetría es tu mejor aliada. Intentá tener dos mesas de luz y dos lámparas iguales, incluso si vivís solo, para proyectar la energía de apertura hacia los demás.

Evitá guardar cosas debajo de la cama, especialmente papeles de trabajo o recuerdos del pasado; el aire debe circular libremente debajo de vos mientras te regenerás por la noche. Un toque de color terracota o maderas claras ayudará a «enraizar» la energía y combatir el insomnio.