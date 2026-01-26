Feng Shui 2026: 5 secretos para atraer abundancia y bienestar a tu hogar

En la cosmovisión del Feng Shui, nuestra casa es un mapa vivo de nuestras oportunidades y bloqueos. Al iniciar la última semana de enero 2026, y con la energía del Metal Yang marcando el pulso, se vuelve vital revisar cómo estamos habitando nuestros espacios.

No se trata solo de decorar, sino de realizar una verdadera alquimia de la realidad para que el dinero, la salud y el amor encuentren un canal libre de obstáculos de la mano del Feng Shui. Si sentís que tu economía está estancada, es probable que tu hogar esté reteniendo «energía muerta» que necesita ser liberada antes de la llegada del próximo año lunar.

Feng Shui 2026 | La puerta de entrada: el portal de la riqueza

En el Feng Shui, la puerta principal es la «boca del Chi» por donde ingresa la oportunidad. Para activar la abundancia este 2026, asegurate de que esta zona esté impecable y libre de objetos que bloqueen el paso.

: colocá una planta de cerca de la entrada; su color naranja vibrante activa el elemento Fuego y simboliza el éxito económico y los buenos augurios. Mantenimiento: evitá dejar calzado o abrigos acumulados detrás de la puerta, ya que esto simboliza dificultades para avanzar en tus proyectos laborales.

Feng Shui 2026 | Alquimia en la cocina: el motor del dinero

La cocina representa la capacidad de generar y sostener la riqueza. En tiempos de desafíos económicos, mantener este espacio en armonía es una prioridad de servicio para tu bienestar.

: evitá que las (Fuego) estén enfrentadas directamente a la bacha (Agua) para prevenir «fugas» de capital. Orden consciente: deshacete de vajilla astillada o electrodomésticos que no funcionen. Conservar objetos rotos drena tu energía vital y atrae carencia.

Feng Shui 2026: el dormitorio como refugio de sanación

Según el Feng Shui, el dormitorio es considerado como un santuario de autorregulación. Especialmente si experimentás cansancio crónico, el orden de este ambiente es fundamental.