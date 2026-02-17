El mejor lugar para poner un frasco con arroz y monedas durante el eclipse solar para atraer la abundancia 

De acuerdo con las creencias del Feng Shui y otras tradiciones energéticas, existen objetos simples que se utilizan como símbolos para activar la prosperidad y atraer la abundancia en momentos clave.

Para estas prácticas, los rituales cobran especial importancia cuando coinciden con eventos astrales significativos, como los eclipses solares, ya que se los considera períodos de cierre y nuevos comienzos, ideales para trabajar intenciones vinculadas al dinero y las oportunidades.

Uno de los rituales más mencionados es el uso de un frasco con arroz y monedas, al que se le atribuyen propiedades relacionadas con la abundancia, la estabilidad económica y la protección energética, siempre que se coloque en el lugar adecuado.

Dónde poner un frasco con arroz y monedas durante el eclipse solar

Para potenciar su efecto simbólico y aprovechar la energía del eclipse, se recomienda prestar atención tanto al contenido del frasco como al espacio donde se lo ubica:

Para atraer dinero y prosperidad: el Feng Shui aconseja colocar el frasco en el sector sureste del hogar, zona asociada con la riqueza y la abundancia. Puede ubicarse sobre un mueble, repisa o estantería, siempre en un lugar limpio y ordenado.

Para activar nuevas oportunidades: durante el eclipse solar, también se sugiere colocarlo cerca de la entrada de la casa o del lugar de trabajo, ya que este punto simboliza la llegada de nuevas energías y posibilidades.

Para el espacio laboral: si se busca mejorar la economía vinculada al trabajo, el frasco puede colocarse en un escritorio o área de estudio, preferentemente en un rincón y lejos del desorden, para no bloquear la energía.

Dónde no conviene colocarlo: según estas creencias, no es recomendable ubicarlo en baños, cocinas o dormitorios, ya que son espacios donde la energía puede dispersarse o debilitar la intención del ritual.

Bien ubicado, el frasco con arroz y monedas puede funcionar como un símbolo de abundancia y orden económico durante el eclipse solar, siempre acompañado de una intención clara y de hábitos conscientes que refuercen el equilibrio financiero.